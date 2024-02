Rector de UCR denuncia mensaje ‘ofensivo y lamentable’ de la ministra de Salud, Mary Munive

El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, denunció un mensaje que calificó “ofensivo y lamentable” de la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive.

Según el rector, la manifestación de la jerarca sería en respuesta a lo que Munive calificó como “actitud politiquera” de la UCR por divulgar, avanzada la noche del 1.° de febrero, el tipo de hidrocarburo que contaminó el agua que llegaba a vecinos de Tibás, Goicoechea y Moravia. Lo hizo mediante un comunicado.

La denuncia la hizo Gutiérrez durante al sesión del Consejo Universitario de la mañana de este martes.

“He recibido un audio de parte de la vicepresidenta de la República y ministra de Salud muy ofensivo y lamentable. Me cuestiona el hecho de que la Universidad haya hecho pública la información del hidrocarburo que estaba contaminando las aguas, el pasado jueves, sin haberle informado primero a ella.

“Acusa a la Universidad de que tenemos una actitud politiquera y que por eso dimos la información de esa forma y un tercer elemento que considero muy ofensivo es que indica que va a revisar cualquier convenio a futuro y alianza porque para ella la politiquería se coló en la UCR”, expresó el jerarca universitario.

Gutiérrez recordó a Munive que la UCR no es un órgano subordinado del Poder Ejecutivo y que, por ende, no deben esperar a que un ministerio tome decisiones. Además, le señaló que cuando de salud se trata, la comunicación debe ser inmediata.

De acuerdo con el rector, la autonomía de la UCR está en el artículo 84 de la Constitución Política por lo que las autoridades deben de tener claro “que ningún gobierno de turno debe girar instrucciones de cuándo, cómo y dónde”.

Horas después de que se hiciera el anuncio de la Universidad sobre la presencia de xileno. El director del Laboratorios de Aguas de la casa de enseñanza, Roberto Urcuyo, respondió en conferencia de prensa que habían decidido informar de los resultados porque era de gran interés para la población y debía llegar a la gente a la mayor brevedad.

La Nación envió consultas al Ministerio de Salud sobre las manifestaciones del rector. Al mensaje se le dio acuse de recibo.

"Quiero decirle muy respetuosamente a la señora vicepresidenta que jamás puedo aceptar estas críticas y ofensas", manifestó Gustavo Gutiérrez, rector de UCR (JORGE CASTILLO)

Cronología

La crisis por contaminación de agua comenzó el 22 de enero. Los días siguientes fueron de confusión y cuestionamientos por la falta de información. Los reclamos iban dirigidos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA).

Luego, el Ministerio de Salud se sumó a la emergencia, al regreso de la ministra Munive de un viaje fuera del país.

El 26 de enero, en conferencia de prensa en el Ministerio, la ministra descartó que el agua estuviera contaminada con xileno. La información la dio con base en análisis de laboratorios privados. Ese mismo día, anunció que ya se le había pedido ayuda a la UCR y que los científicos de esa entidad estaban analizando muestras.

Las muestras, sin embargo, llegaron a laboratorios universitarios esa noche.

Posteriormente, el 30 de enero, en conferencia realizada en las instalaciones de la UCR, Munive enfatizó en que la población no debía usar el agua, pues aún no estaba clara la sustancia que la había contaminado. Los científicos de la UCR, por su parte, informaron de que el origen de la contaminación no estaba en la planta del AyA.

Luego de la conferencia, a las 2 p. m., Salud informó mediante un comunicado de que el origen del problema estaba en las nacientes que alimentaban las fuentes de la planta de Guadalupe. Así se determinó con base en las investigaciones de la UCR.

El 31 de enero, en otra conferencia, en Casa Presidencial, la ministra dio a conocer que fue en la naciente de Quebrada Honda 2 donde se produjo la contaminación. El hallazgo fue producto de las pesquisas de la UCR.

Fue ese mismo día, poco después de las 11 p. m., que la Universidad informó por comunicado de que el contaminante era xileno. Además, llamó a conferencia para la mañana del 1.° de febrero.

En la actividad, se consultó por qué no había representación de Salud ahí, ante lo cual, Roberto Urcuyo, del Laboratorio de Aguas de la UCR respondió: “La Universidad de Costa Rica tomó la decisión de comunicar lo más pronto posible los resultados que estábamos obteniendo porque eran de interés nacional, de ahí fue que se tomó la decisión de hacerlo a la mayor brevedad posible”.