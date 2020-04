“Nunca he padecido nada, no me han operado y aún así pasé dos semanas bastante fuertes. Por mi edad y condición de salud nunca le tuve miedo al virus, ni pensé que algo grave me iba a pasar. Las fiebres me llegaban casi a 40 grados, no podía dormir, el dolor de cuerpo era insoportable. La fatiga la tenía de una forma que del segundo piso no podía bajar; el simple hecho de alimentarme era sumamente agotador, comer, en realidad”, explicó María al ministro.