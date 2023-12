Ministerio de Salud dejó sin salario a 868 funcionarios debido a error administrativo

El Ministerio de Salud reconoció, la mañana de este 28 de diciembre, que un error administrativo causó que 868 funcionarios de los tres niveles de gestión no recibieran su pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre, el cual debían recibir este 27 de diciembre.

“Inmediatamente me comuniqué con las autoridades del Ministerio de Hacienda y se logró determinar el problema. Debido a una negligencia administrativa, el Ministerio de Salud no comunicó oportunamente a la Tesorería Nacional sobre un faltante presupuestario y por eso el sistema no generó el pago respectivo”, indicó Mary Munive Angermüller, ministra de Salud.

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades de Salud indicaron que no les fue posible solucionar el error para que se hiciera el pago este año, por lo que se girará en la primera quincena del 2024.

Ministerio de Salud abrirá investigación sobre falta de pago a funcionarios

Salud comunicó que se giró la instrucción de abrir una investigación preliminar con el objetivo de determinar e individualizar a los presuntos responsables de las omisiones y actuaciones mal ejecutadas que provocaron el error administrativo que dio como resultado el no pago de la planilla.

Las autoridades añadieron que el o los responsables deberán de asumir mediante la vía legal cualquier proceso en contra del Ministerio de Salud que concluya en el pago de costas procesales, daños y perjuicios a los funcionarios afectados.

Denuncia

Mientras tanto, la Unión Médica Nacional, sindicato que reúne a los médicos, presentó este 28 de diciembre una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por retención indebida de salarios.

Janice Sandí Morales, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, señaló que las palabras de ministra y también vicepresidenta de la República no son de recibo y que no entiende cómo la jerarca no pudo negociar con el Ministerio de Hacienda para asegurar el pago de los salarios.

La representante gremial aseveró que el Gobierno de la República es un patrono más, y que no está por encima del Código de Trabajo ni de la Constitución Política.