CCSS: solución para especialistas debe darse en un ‘marco de razonabilidad y sostenibilidad financiera’

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró este jueves que mantiene abiertos los canales de diálogo con los médicos especialistas ante sus demandas por aumentos salariales. No obstante, advirtió, las soluciones deben darse en el marco de la razonabilidad y sostenibilidad financiera.

Así lo señaló en respuesta a una consulta de La Nación luego de que Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), calificó la propuesta que les hizo la institución de “prácticamente vergonzosa”.

Se trató de una propuesta de salario global definitivo conocida este miércoles en la reunión que sostuvieron representantes del gremio con autoridades de la CCSS.

Como del encuentro no resultó ningún acuerdo, el Siname mantiene en firme la convocatoria a sus afiliados para no trabajar tiempo extraordinario a partir del próximo 1. ° de abril, si no hay cambios en sus condiciones salariales, Eso significaría que, después de Semana Santa, estos profesionales no trabajarán en la Caja después de las 4 p. m.

En su respuesta, la CCSS señaló que el esfuerzo conjunto de ambas partes es crucial para identificar e implementar soluciones que reflejen los intereses y necesidades de todas las partes involucradas.

“Nuestro objetivo es trabajar conjuntamente hacia la definición e implementación de las soluciones que promuevan no solo la estabilidad y mejora continua de las condiciones laborales, sino que también se enmarquen dentro de un contexto de equidad, razonabilidad, y sostenibilidad financiera”, afirmó la entidad.

En contexto

Los hospitales y clínicas de la CCSS podrían quedarse sin médicos especialistas a partir de las 4 p. m. del 1.° de abril si no se alcanza algún acuerdo sobre salarios. (Rafael Pacheco Granados)

Desde febrero, el Siname había anunciado que los especialistas dejarían de trabajar tiempo extraordinario como medida de presión para mejorar su condición salarial.

De acuerdo con sus alegatos, la baja remuneración es una de las razones que habrían motivado la renuncia de más de 242 de estos profesionales. Para los agremiados, esta situación agudizó las listas de espera en cirugía, procedimientos diagnósticos y atenciones en consulta médica especializada.

En aquel entonces solicitaron resolver, además, flexibilidad de horarios y jornadas, vacaciones y clima organizacional. También demandan mejor infraestructura.

La Caja afirmó que el tema está siendo abordado por “las instancias técnicas correspondientes” y en su momento será conocido por la Junta Directiva para la toma de decisiones y su implementación.