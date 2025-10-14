El País

Salud pide evitar ingesta de esta marca de productos de panadería por ser inseguros

Productos incluyen quesadillas, pan casero, pupusas vendidos sin garantía de inocuidad y condiciones sanitarias de elaboración

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Estos son los productos de panadería que Salud pidió a la población no consumir y, de tenerlos, desecharlos. Fotografía:
Estos son los productos de panadería que Salud pidió a la población no consumir y, de tenerlos, desecharlos. Fotografía: (Ministerio de Salud/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Productos de PanaderíaAlerta sanitariaMinisterio de SaludPanadería VegaRegistro sanitario
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.