Salud pide evitar ingesta de esta marca de productos de panadería por ser inseguros

Estos son los productos de panadería que Salud pidió a la población no consumir y, de tenerlos, desecharlos. Fotografía:

El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió este martes una advertencia sanitaria a la población en general de evitar la ingesta de productos de panadería que carecen de un registro sanitario para productos alimenticios.

Se trata de productos de la marca Panadería Vega, según alerta emitida a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, a solicitud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte.

Se trata de productos de panadería entre quesadillas, pan casero, bollas y pupusas, entre otros.

Inspecciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela encontraron que los productos se están comercializando con el número de registro sanitario #1352-2021, que no corresponde a un permiso de funcionamiento de un minisúper, y no a un registro sanitario válido para productos alimenticios.

Tampoco están registrados ante el Ministerio de Salud como productos alimenticios.

La venta sin el debido registro sanitario implica varios riesgos para la salud pública, por lo cual Salud pidió a la población en general no ingerirlos.

En primer lugar, se desconoce el lugar y las condiciones sanitarias bajo las cuales se elaboran los productos. Tampoco hay garantía de inocuidad ni de cumplimiento de las normas sanitarias.

El Ministerio de Salud insta a la población a evitar comprar o consumir productos de panadería de la marca Panadería Vega con el registro #1352-2021.

En caso de poseer productos de esta marca, se recomienda desecharlos.