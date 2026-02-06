Salud emite nueva alerta sanitaria y pide no consumir esta marca de queso

Salud detectó la presencia de una bacteria en este tipo de queso y ordenó el retiro del lote en supermercados.

El Ministerio de Salud emitió una nueva alerta sanitaria este viernes 6 de febrero debido a la detección de altas concentraciones de la bacteria Staphylococcus aureus en un lote específico de queso fresco semiduro.

La anomalía se identificó en el lote 1.251 del queso para freír de la marca Quesos del Norte Las Cuatro A. Esta es la segunda advertencia relacionada con productos lácteos que las autoridades comunican en menos de 48 horas.

“Cabe señalar que ya se está trabajando en el retiro del mercado del lote contaminado en coordinación con el fabricante y con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)”, explicó Salud.

La contaminación del lácteo se confirmó mediante análisis realizados por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Los muestreos ocurrieron en supermercados del país como parte de los controles rutinarios de vigilancia epidemiológica.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud recomienda a la población no consumir ni adquirir el lote contaminado del producto señalado, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Quienes tengan el producto correspondiente al lote alertado deben desecharlo o devolverlo al punto de venta donde fue adquirido.

Además, las personas que hayan consumido el producto y presenten estos síntomas, deben acudir a un centro de salud y comunicar al personal médico el consumo del lote afectado:

Naúseas.

Vómitos.

Presión arterial baja.

Dolor abdominal.

Diarrea.

Cansancio o debilidad intensa.

Además, Salud pide notificar estos casos al correo electrónico drpirs.correspondencia@misalud.go.cr, como parte del seguimiento sanitario.

Esta alerta se emite un día después de que el Ministerio informara sobre otro lote de quesos de la marca Monteverde, en el cual se detectó la bacteria Listeria monocytogenes en el producto Montino Semiduro.