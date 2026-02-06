El País

Salud emite nueva alerta sanitaria y pide no consumir esta marca de queso

Salud lanzó una nueva alerta sanitaria, esta vez, por la bacteria Staphylococcus aureus en queso marca Quesos del Norte Las Cuatro A. Conozca el lote afectado y los síntomas.

Por Yucsiany Salazar
Salud detectó la presencia de una bacteria en este tipo de queso y ordenó el retiro del lote en supermercados.
Salud detectó la presencia de una bacteria en este tipo de queso y ordenó el retiro del lote en supermercados. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)







