El País

Salud detecta bacterias en comidas de fiestas en Zapote, Curridabat y Belén: esto fue lo que hallaron

El Ministerio de Salud reveló hallazgos de bacterias en varios puestos

Por Julián Navarrete Silva
El Ministerio de Salud detectó bacterias en alimentos en las fiestas populares que se realizan en Zapote, Curridabat y Belén.
El Ministerio de Salud detectó bacterias en alimentos en las fiestas populares que se realizan en Zapote, Curridabat y Belén. (Ministerio de /La Nación)







Ministerio de SaludFiestas de Zapote, Curridabat y BelénBacterias en alimentos
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

