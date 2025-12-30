Salud detecta bacterias en comidas de fiestas en Zapote, Curridabat y Belén: esto fue lo que hallaron

El Ministerio de Salud detectó bacterias en alimentos en las fiestas populares que se realizan en Zapote, Curridabat y Belén.

Los resultados fueron arrojados después de que Salud realizó inspecciones en los festejos, como parte de la vigilancia constante y preventiva.

Los muestreos que realizó la cartera en días anteriores permitieron detectar resultados positivos por coliformes y E. coli, dos bacterias que evidencian contaminación de alimentos, en dos establecimientos de comidas en Campo Ferial de Belén, Pedregal.

Además, se identificó la bacteria Staphylococcus aureus en cuatro establecimientos de comidas en las ferias de Zapote y Curridabat.

El Ministerio informó que, ante esta situación, se giraron órdenes sanitarias para la aplicación de medidas correctivas, entre ellas la limpieza, desinfección y el fortalecimiento de las prácticas de higiene.

Posteriormente, tras una reinspección, el Ministerio de Salud comprobó el cumplimiento de las medidas y autorizó la continuidad de la operación, además de realizar un nuevo muestreo de los alimentos que presentaron contaminación.

Salud también decomisó tres carnés de manipulación de alimentos falsificados y uno vencido. Los documentos fueron retirados y las personas responsables fueron separadas de sus labores de inmediato.

El fin de semana se habían detectado más de 40 carnés de manipulación de alimentos falsos en Zapote y Belén.

Por otro lado, las autoridades inspeccionaron los redondeles y determinaron que las condiciones generales son adecuadas y seguras: los extintores se encuentran al día y debidamente rotulados; la rampa de acceso cumple con la pendiente requerida para personas con discapacidad.

Además, se encuentran en buen estado las graderías, el manejo de residuos sólidos, cabañas, servicios sanitarios, lavatorios y rotulación.