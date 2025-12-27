Salud

Ministerio de Salud sale a la caza de falsos carnés de manipulación de alimentos

Salud detectó decenas de documentos falsos en puestos de comida de Zapote y Belén. Además, un juego mecánico fue clausurado por riesgo a usuario

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Las fiestas de Zapote, en San José, son objeto de supervisión por parte del Ministerio de Salud. La manipulación de alimentos es un aspecto clave. (Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de SaludZapoteBelén
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.