Ministerio de Salud sale a la caza de falsos carnés de manipulación de alimentos

Las fiestas de Zapote, en San José, son objeto de supervisión por parte del Ministerio de Salud. La manipulación de alimentos es un aspecto clave.

El Ministerio de Salud detectó más de 40 carnés de manipulación de alimentos falsos en las fiestas de fin de año de Zapote y Belén. Las autoridades procedieron a decomisar los documentos y retirar de sus labores a los responsables.

Este fue uno de los resultados de las inspecciones que está realizando el Ministerio de Salud durante las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la página electrónica del Ministerio de Salud, para obtener el carné, la persona tiene que haber aprobado el Curso de Manipulación de Alimentos impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), o bien, por una persona física o jurídica que ofrezca servicios acreditados por el INA.

El Instituto registra en sus bases de datos los nombres de las personas que aprobaron los cursos y que cuentan con el carné respectivo.

En estas fiestas, las supervisiones en general abarcan la venta de alimentos, juegos mecánicos, redondeles y tarimas para conciertos.

Hasta el momento, se han realizado más de 120 muestreos de alimentos, cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis.

En cuanto a las estructuras, se clausuró un juego mecánico en Belén debido a problemas de estabilidad que representaban un riesgo para los usuarios.

“El Ministerio de Salud continuará con estas inspecciones de forma permanente, con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de toda la población durante estas actividades”, dijo Mariela Marín, ministra de Salud a. i.