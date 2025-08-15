El País

Salud amplía plazo para obligatoriedad de vacuna contra fiebre amarilla, pero requisito sigue para Colombia

Debido a alta demanda y desabastecimiento, Salud informó que la medida obligatoria se prorroga, no obstante, seguirá siendo requisito para quien visite Colombia

Por Roger Bolaños Vargas

El Ministerio de Salud amplió el plazo para la entrada en vigor de la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para los países en riesgo. La decisión se tomó debido a la alta demanda y al desabastecimiento de la vacuna.








