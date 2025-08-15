Salud amplía plazo para obligatoriedad de vacuna contra fiebre amarilla, pero requisito sigue para Colombia

El Ministerio de Salud amplió el plazo para la entrada en vigor de la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para los países en riesgo. La decisión se tomó debido a la alta demanda y al desabastecimiento de la vacuna.

Ahora, la medida obligatoria entregará en vigor hasta el 28 de febrero del 2026.

“Es importante destacar que esta prórroga no aplica para quienes tengan como destino Colombia, quienes deberán cumplir con la vacunación de forma obligatoria, es decir, que aquellas personas que tengan que salir del país con destino a Colombia deberán de vacunarse", remarcó el ministerio.

La institución recomendó a todos los viajeros verificar con antelación los requisitos sanitarios de su país de destino, con el fin de evitar contratiempos y garantizar su seguridad durante el viaje.