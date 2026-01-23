Salud advierte riesgos por uso de todo tipo de duchas vaginales

El uso de duchas vaginales se asocia con infecciones y otros efectos adversos. (Foto creada con IA)

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria este viernes dirigida a la población sobre el uso de duchas vaginales, cualquier producto que se comercializa como supuesto artículo de higiene íntima femenina, desodorizantes o reguladores del pH vaginal, pese a que no son necesarios ni recomendados para el cuidado rutinario de la salud vaginal.

La alerta de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario (DRPIRS) señaló que estas prácticas consisten en introducir líquidos dentro de la vagina, ya sea agua, vinagre, antisépticos, fragancias u otras sustancias químicas.

Según Salud, el principal problema es que estas sustancias pueden alterar el equilibrio natural de la flora vaginal y afectar los mecanismos de defensa propios del organismo, lo que abre la puerta a complicaciones.

Riesgos asociados

De acuerdo con el Ministerio, diversos estudios y evidencia científica han relacionado el uso de duchas vaginales con un mayor riesgo de efectos adversos, entre ellos: infecciones vaginales recurrentes, enfermedad inflamatoria pélvica, mayor susceptibilidad a infecciones de transmisión sexual (ITS), irritación y desequilibrios del pH vaginal y disminución de la fertilidad.

La institución recordó que la vagina cuenta con un sistema natural de autolimpieza, por lo que no requiere aplicaciones internas para mantener su higiene. Por el contrario, insistió en que el uso innecesario de estos productos puede causar más daño que beneficio.

Salud también advirtió que la promoción de duchas vaginales como productos “necesarios” para eliminar olores o mantener la higiene íntima puede inducir a prácticas incorrectas que impactan la salud sexual y reproductiva.

Además, subrayó que ningún producto de uso vaginal debe utilizarse sin orientación profesional, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, adolescentes o personas con antecedentes de infecciones ginecológicas.

En esa misma línea, el Ministerio recalcó que síntomas como flujo vaginal anormal, mal olor, ardor o picazón no deben tratarse con duchas vaginales, sino que requieren valoración médica para identificar la causa y definir el tratamiento adecuado.

Como parte de la advertencia, Salud pidió a la población: no utilizar duchas vaginales ni introducir productos dentro de la vagina como parte de la higiene íntima rutinaria.

Además, consultar a un profesional de la salud ante síntomas ginecológicos y evitar la automedicación o el uso de productos sin respaldo científico.

Finalmente, denunciar la promoción engañosa de estos productos con supuestos fines terapéuticos o preventivos al correo uvc.correspondencia@misalud.go.cr.