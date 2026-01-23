El País

Salud advierte riesgos por uso de todo tipo de duchas vaginales

Ministerio alertó que productos, promovidos como “higiene íntima”, pueden derivar en infecciones recurrentes, irritación y otros efectos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El uso de duchas vaginales se asocia con infecciones y otros efectos adversos.
El uso de duchas vaginales se asocia con infecciones y otros efectos adversos. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Duchas vaginalesMinisterio de SaludAdvertencia sanitariaHigiene íntima femenina
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.