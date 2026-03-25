¡Salió el acumulado de la JPS!: este es el número y serie que reparte ¢325 millones

Durante el sorteo de chances de este martes 24 de marzo también salió el acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) que paga ¢325 millones, en dos emisiones.

El número es el 96, con la serie 056.

Mientras que el número ganador del premio mayor fue el 37 con la serie 619. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 04 con la serie 671. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 56 con la serie 761 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.