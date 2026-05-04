El País

Salida desde Pavas a Circunvalación sigue cerrada: estas son las opciones de rutas alternas

Conductores que salen de Pavas deben usar desvíos tras cierre hacia Circunvalación. Autoridades detallan dos rutas alternas y cambios viales

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Por Natalia Vargas y Damián Arroyo C.
Cambio vial en ruta Pavas Hatillos.
Cierre en Pavas hacia Circunvalación obliga a usar rutas alternas. MOPT afirma que la medida reducirá presas pese a molestias iniciales. (Albert Marín/Albert Marín)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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