Salida desde Pavas a Circunvalación sigue cerrada: estas son las opciones de rutas alternas

El acceso desde Pavas hacia Circunvalación (ruta 39) por el sector del AyA y la Sinagoga permanece cerrado desde el viernes 1.° de mayo. La medida forma parte de cambios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para reducir el congestionamiento vial en la zona.

A partir de esta disposición, la salida junto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solo permite incorporarse a la ruta 27 en dirección hacia Escazú. Ya no es posible ingresar directamente a Circunvalación por ese punto.

El ajuste también habilita un carril exclusivo en Circunvalación para quienes transitan en sentido Uruca-Hatillos y desean ingresar a la ruta 27. La intención es evitar cruces conflictivos que generaban presas en horas de alto tránsito.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, explicó que existen dos rutas alternas para quienes salen de Pavas y necesitan incorporarse a Circunvalación.

La primera opción consiste en dirigirse hacia la Embajada de Estados Unidos. Luego debe tomar la calle 98 hasta el semáforo de la Jacks. En ese punto debe girar a la izquierda y continuar por la calle 92 hasta el puente sobre la ruta 27. Después debe girar a la izquierda hacia la Compañía Nacional de Fuerza y Luz e incorporarse a Circunvalación a la derecha, antes del puente que conecta con la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed).

El Ministerio de Obras Públicas anunció cambios importantes en las vías para ingresar a Circunvalación desde Pavas. (MOPT/Facebook)

La segunda alternativa implica seguir por la ruta 104 en dirección al Estadio Nacional. Al llegar a La Sabana debe girar a la derecha hasta el Museo de Ciencias Naturales La Salle. Luego debe girar nuevamente a la derecha para tomar la avenida 12. En el puente cercano a la Ucimed puede ingresar a Circunvalación si gira a la izquierda.

El cierre generó molestia entre conductores, quienes indicaron que deberán invertir más tiempo en sus recorridos. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que el congestionamiento podría trasladarse a otros sectores de la capital.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, defendió la medida. Indicó que el objetivo es eliminar un punto crítico donde se generaba un cuello de botella por el cruce de vehículos que venían de Pavas y de la Uruca.

Datos del MOPT indican que por Circunvalación transitan cerca de 70.000 vehículos diarios. De estos, entre 2.000 y 3.000 provenían de Pavas con destino a esa ruta. Según el jerarca, la mayoría de conductores se beneficiará con el cambio.

Zeledón reconoció que los vecinos de Pavas podrían tardar entre 5 y 7 minutos adicionales en sus recorridos. Señaló que esta situación será temporal. Afirmó que el tiempo se reducirá entre 10 y 15 minutos cuando entren en funcionamiento dos pasos a desnivel en Hatillo y se eliminen semáforos en la zona.

La intervención busca mejorar la fluidez vehicular como parte de un plan integral de movilidad en la capital.