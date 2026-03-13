El País

Sala Constitucional ordena a Municipalidad de San Ramón y al ICE retirar cableado en desuso en el centro del cantón

Vecinos denunciaron en un recurso de amparo la contaminación visual y los riesgos para la seguridad por cables acumulados en postes

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Por Cristian Mora
Rollos de cables en los postes
Vecinos denunciaron la acumulación desordenada de cables de telecomunicaciones en postes del centro de San Ramón, situación que, según la Sala Constitucional, constituye contaminación visual y puede representar riesgos para la seguridad de las personas. (Imagen con fin ilustrativo) (Cortesía: Víctor Fung/Cortesía: Víctor Fung)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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