El País

Sala Constitucional falla a favor de residente de ginecología que alegó objeción de conciencia ante procedimientos abortivos o de anticoncepción

Tribunal anuló las decisiones que impedían a la residente ejercer la objeción de conciencia durante su especialidad

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Por Jailine González Gómez
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Sala ordenó que los límites a la objeción de conciencia se analicen de forma individual y con criterios técnicos. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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