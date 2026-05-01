El País

Sala Constitucional anula obligación de registrar diagnósticos y datos sensibles para acceder a medicación antimicrobiana

Magistrados declararon con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Médicos

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Por Sebastián Sánchez
El Colegio de Médicos y Cirujanos divulgó los resultados de la segunda convocatoria del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) del 2025. Los egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvieron el porcentaje más alto de aprobación con un 88,46%, pero los de otras siete universidades registraron promedios muy bajos.
Colegio de Médicos celebra fallo de la Sala Constitucional que anula norma que pedía datos sensibles para recetas de medicamentos antimicrobianos. (Canva/Diseño)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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