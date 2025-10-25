El País

Sala Constitucional advierte a alcalde de Alajuela por sentencia sobre calle en mal estado

Presidente municipal alega que trabajos están en marcha, que fallo se está cumplimiento de manera progresiva porque reparación de vía es muy costosa

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Roberto Thompson, alcalde de Alajuela. Foto: (Asamblea Legislativa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipalidad de AlajuelaRoberto ThompsonSala ConstitucionalamparoSan Rafael de Alajuela
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.