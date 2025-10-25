Sala Constitucional advierte a alcalde de Alajuela por sentencia sobre calle en mal estado

La Sala Constitucional advirtió al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, que en caso de no acatar una sentencia dictada en el 2024, sobre problemas de infraestructura en el barrio La Cañada, en el distrito San Rafael, remitiría el caso al Ministerio Público. Esta es la segunda ocasión en que el alto tribunal ordena al municipio cumplir ese fallo.

En el 2024, los vecinos de ese barrio presentaron un recurso de amparo contra el ayuntamiento, alegando que un camino histórico de aproximadamente cuatro kilómetros (km), que conecta Ojo de Agua con el distrito de San Rafael en el cantón central de Alajuela, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad.

Argumentaron que la vía tiene apenas cinco metros de ancho, carece de caños, alcantarillado pluvial y aceras, y que su capa de asfalto presenta numerosos huecos. Esto también provoca, según los denunciantes, que haya inundaciones cuando llueve muy fuerte.

En la sentencia N.° 2024-014817, de mayo del 2024, los magistrados constitucionales fallaron a favor de los vecinos y ordenaron solucionar definitivamente los problemas de ese barrio en un plazo de tres meses. Sin embargo, la solución definitiva no ha llegado, pese a que ha transcurrido más de un año desde ese fallo.

Ante ese incumplimiento, los vecinos presentaron una primera gestión de desobediencia y, en mayo del 2025, la Sala constató que la municipalidad había realizado algunas labores para cumplir con su mandato. Aún así le ordenó “culminar las obras dentro del cronograma establecido e informar a ese Tribunal sobre el avance y la culminación de ellas”.

Sin embargo, las obras aún no han concluido. Ante esa situación, en setiembre pasado, por segunda ocasión, un vecino interpuso una gestión de desobediencia, entonces el municipio remitió a ese tribunal una serie de documentos para probar que habían realizado gestiones para cumplir con la sentencia.

Alegó además, que un tercero interpuso un interdicto y dada una medida cautelar, que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se habían retrasado las obras.

Y por último, argumentó que, pese a que la alcaldía incluyó el proyecto en un presupuesto extraordinario, supuestamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto eliminó la partida.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que no se había cumplido a cabalidad la sentencia que ellos dictaron y decidieron acoger la gestión de desobediencia.

Además de Thompson, la Sala Constitucional también advirtió al presidente municipal, Francisco Sánchez Gómez; y al coordinador del Subproceso de Gestión Vial, de apellidos Moya Argüello, cumplir con lo fallado.

A todos les alertó que de no cumplir podrá “ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71 (sobre la desobediencia), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

Este medio intentó comunicarse por teléfono con el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson; sin embargo, no respondió llamadas ni mensajes dejados en su teléfono celular.

‘Se está trabajando’

El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Francisco Sánchez, por su parte, aseguró que “efectivamente el proyecto La Cañada se ha venido desarrollando los últimos tres años por etapas, porque es un proyecto que cuesta unos ¢5.000 millones”.

Según detalló, este año se asignaron ¢800 millones que “están en ejecución” y aseguró que se prevé destinar más recursos en el próximo presupuesto extraordinario, respetando la planificación por etapas.

“Es mentira que no se está trabajando”, afirmó, y añadió que algunos retrasos se deben a un proceso judicial interpuesto por un tercero relacionado con aceras, que afectan aproximadamente 200 metros del proyecto.

El presidente Municipal de Alajuela, Francisco Sánchez, asegura que en el barrio La Cañada "se está trabajando", que el fallo de la Sala IV se está cumpliendo. Foto: (Facilitada por Francisco Sánchez/Cortesía)

Sobre los plazos de finalización de la obra, Sánchez indicó que no puede precisar una fecha exacta, pero reiteró que los trabajos continúan y que los recursos serán asignados progresivamente.

“Desde el principio se planteó por etapas, porque no se tenían los recursos necesarios. Este año asignamos ¢800 millones y cuando se termine esa etapa asignaremos más presupuestariamente para continuar con la obra hasta que se concluya”, dijo el presidente municipal alajuelense.

Finalmente, enfatizó que la gestión se realiza considerando la distribución equitativa de fondos entre los 14 distritos del cantón.

Sánchez remitió a este medio varios videos y fotografías que, según él, evidencian el avance de la obra.