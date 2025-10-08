Sala Constitucional condena al ministro de Seguridad Mario Zamora y a 4 jefes policiales por video

Mario Zamora, ministro de Seguridad, y demás jefes policiales fueron condenados por la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional condenó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, y a cuatro jefes de cuerpos policiales por un video difundido por la Casa Presidencial en octubre del 2024 en contra de miembros del Poder Legislativo. Se trata de un clip que los diputados calificaron como una manipulación de las fuerzas de policía para contrarrestar cuestionamientos sobre la crisis de inseguridad.

“Lo juramos y lo cumplimos, por eso les pedimos, diputados: ¡Respeten nuestro uniforme!“, dijo el ministro Zamora junto con el resto de las fuerzas policiales en el video.

Por voto de mayoría, cuatro contra tres, los magistrados declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo "solo en cuanto a las manifestaciones directas de los cuerpos de policía, que no hayan sido canalizadas a través de la autoridad civil competente y no constituyan una rendición de cuentas“, según se lee en el por tanto de la sentencia.

El artículo 12 de la Constitución Política, donde se proscribió el ejército, establece que las fuerzas de policía no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.

Los magistrados ordenaron a Zamora y demás funcionarios abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos que dieron origen a la declaratoria con lugar del recurso.

Los jefes policiales implicados en el voto son Stephen Madden Barrientos, Enrique Arguedas Elizondo, Oswaldo Miranda Víquez y Nils Ching Vargas, en aquel momento directores de las policías de Control de Drogas, Migración, Tránsito y Penitenciaria.

Los magistrados condenaron al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

El fallo completo aún está en proceso de redacción, solo se conoce el por tanto.

Votaron a favor los magistrados Ingrid Hess, Fernando Cruz, Jorge Araya y Paul Rueda. Salvaron el voto Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas.

¿Qué decía el video?

El video empezaba con una intervención de la diputada Dinorah Barquero, quien había dicho en una comisión legislativa: “Los policías no saben ni siquiera usar los radios a veces”.

Tras esto, el video continúa con declaraciones de jefes de cuerpos policiales.

“También nosotros, la Policía de Control de Drogas, ponemos el pecho a las balas todos los días para desarticular las bandas criminales”, dijo Stephen Madden Barrientos, entonces director de la Policía de Control de Drogas.

Por su parte, Nils Ching Vargas, director de la Policía Penitenciaria, mencionó: “Diputados, la Policía Penitenciaria, también condena las palabras que ponen en duda nuestro compromiso de enfrentar y capturar a los delincuentes”.

El entonces director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda, agregó: “No es nada fácil salir todos los días de la casa y despedirnos de nuestras familias; ignorando si volveremos a verlos a terminar la jornada, o si caeremos abatidos en el cumplimiento de nuestro deber”.

Presidencia reúne a directores policiales en vídeo contra Legislativo

Críticas de los diputados

El video desató las críticas de los legisladores. Mediante una moción, el plenario repudió la manipulación “vil, peligrosa y cobarde que pretende ejercer el gobierno de la República” para hacer creer que las investigaciones y denuncias de los diputados constituyen un ataque a las fuerzas policiales.

La moción recibió el apoyo de 35 legisladores de cuatro fracciones políticas: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).

En contra, se pronunciaron 12 congresistas de Nueva República (PNR) y el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD).

Los diputados enfatizaron que continuarían con su ejercicio constitucional del control político sobre “la evidente y lamentable infiltración del narcotráfico en el Estado costarricense”, sin importar la manipulación del gobierno a las fuerzas policiales.

“Nuestro ejercicio constitucional del control político, que asumimos con responsabilidad patriótica, está dirigido al presidente Chaves Robles y al ministro Zamora por su inacción ante la crisis de inseguridad que afecta a la ciudadanía costarricense, y las tristes denuncias y noticias, dentro y fuera de nuestro país, que retratan a Costa Rica como un paraíso para el narcotráfico”, decía el manifiesto.