El País

Ruta entre Alajuelita y Escazú cerrará ocho meses a partir de este lunes 11 de mayo

Inversión total de ¢1.900 millones será para nuevos cordones de caño, sistema de alcantarillado pluvial, aceras y cambiar pavimento en vía

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Por Juan Fernando Lara Salas
La Aurora de Alajuelita cerca de Escazú. La ruta nacional 177, entre Alajuelita y Escazú, permanecerá cerrada durante ocho meses debido a obras de remodelación integral y ampliación del puente sobre el río Agres (imagen con fines ilustrativos). (JOHN DURAN)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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