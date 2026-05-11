Ruta entre Alajuelita y Escazú cerrará ocho meses a partir de este lunes 11 de mayo

La Aurora de Alajuelita cerca de Escazú. La ruta nacional 177, entre Alajuelita y Escazú, permanecerá cerrada durante ocho meses debido a obras de remodelación integral y ampliación del puente sobre el río Agres (imagen con fines ilustrativos).

La ruta nacional 177, que comunica Alajuelita con el centro de Escazú, permanecerá cerrada durante unos ocho meses debido a un proyecto de remodelación integral impulsado por la Municipalidad de Escazú.

El cierre total al tránsito vehicular iniciará este lunes 11 de mayo y abarcará un tramo de un kilómetro, desde el centro comercial Montescazú hasta la entrada de la comunidad de Nuevo Horizonte, confirmó el gobierno local.

Durante las obras únicamente se permitirá el acceso regulado para vecinos de la zona y se habilitarán rutas alternas.

El proyecto incluye la construcción de nuevos cordones de caño, sistema de alcantarillado pluvial, aceras y la rehabilitación total del pavimento. Además, contempla la ampliación a dos carriles del puente sobre el río Agres.

La Municipalidad de Escazú informó que, aunque se trata de una ruta nacional, asumirá la inversión total de ¢1.900 millones para ejecutar las mejoras, tras recibir la aprobación del Consejo Nacional de Vialidad y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Cierres y restricciones

Las autoridades detallan tres puntos principales de cierre y regulación vial:

En la intersección de la ruta nacional 105 con la ruta 177 no habrá paso de este a oeste.

En la intersección de la ruta 177 con calle San Miguel se impedirá el tránsito hacia el oeste y habrá paso regulado hacia el este.

En el entronque del barrio Los Ángeles con la ruta 177 se restringirá el ingreso de vehículos pesados debido a la estrechez de la vía.

La Municipalidad también pidió a los vecinos de Bello Horizonte y sectores cercanos no estacionar vehículos en vía pública para evitar congestionamientos durante el periodo de construcción.

La Policía Municipal realizará inspecciones periódicas y aplicará sanciones en caso de incumplimiento de la Ley de Tránsito.

Según las autoridades, próximamente se anunciarán las rutas alternas que podrán utilizar los conductores mientras avanzan las obras.