Ruta 27 tendrá reversibilidad este domingo 22 de febrero: estos son los detalles

Medida regirá de 2 p. m. a 6 p. m. hacia San José y cerrará paso al Pacífico desde la 1 p. m. hasta las 7 p. m.

Por Damián Arroyo C.
Tranquilo regreso de vacacionistas, desde el Pacifico, hacia la capital. Desde medio dia la Ruta 27 funciono solo en sentido oeste-este, razon por la cual no se vieron presas (02-01-11). Foto: Rafael Pacheco
Autoridades aplicarán reversibilidad en 47 km de la ruta 27 por regreso a clases 2026 y reforzarán controles de velocidad. (Rafael PACHECO GRANADOS )







