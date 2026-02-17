Ruta 27 tendrá reversibilidad este domingo 22 de febrero: estos son los detalles

Autoridades aplicarán reversibilidad en 47 km de la ruta 27 por regreso a clases 2026 y reforzarán controles de velocidad.

La ruta nacional 27, tendrá reversibilidad este domingo 22 de febrero como medida ante el retorno masivo de vacacionistas hacia el Valle Central. La disposición regirá en el tramo entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, a lo largo de 47 kilómetros, según informó el Consejo Nacional de Concesiones.

La medida se aplicará por tratarse del último fin de semana previo al inicio del curso lectivo 2026 en escuelas y colegios públicos, el cual arrancará el lunes 23 de febrero. Las autoridades prevén un aumento significativo en el flujo vehicular desde el Pacífico hacia San José.

Horarios y cierre de carriles

La reversibilidad operará de 2 p. m. a 6 p. m. Durante ese lapso todos los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón funcionarán únicamente en sentido hacia la capital.

Además, el tránsito hacia el Pacífico se suspenderá desde la 1 p. m. y hasta las 7 p. m. en el mismo tramo. La decisión busca evitar que vehículos circulen en sentido contrario y prevenir accidentes.

La disposición favorecerá a quienes regresen de Puntarenas y Guanacaste. También beneficiará a conductores de la zona Sur que opten por la Costanera Sur para enlazar con la ruta 27 en lugar de utilizar el Cerro de la Muerte.

Velocidad máxima y control

Por directriz de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, la velocidad máxima permitida será de 60 km/h durante la reversibilidad. El señalamiento vertical temporal indicará la regulación.

La Policía de Tránsito tendrá presencia en el sitio para regular la circulación.

Las personas usuarias pueden consultar el estado de la vía o solicitar asistencia a la Sociedad Concesionaria mediante el Centro de Control al número 2588-4040.