Rodrigo Chaves sobre causa penal de Mauricio Batalla ‘No sabía y si hubiera sabido no importa’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró este miércoles que no sabía sobre la causa penal por abuso sexual que enfrentaba el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, cuando decidió nombrarlo como jerarca en marzo del año pasado.

“No, no sabía y además no importa si hubiera sabido o no, porque aquí hay un principio de inocencia, allá don Mauricio, su conciencia, su relación con Dios y con la ley”, dijo Chaves, ante la consulta sobre si conocía que incluso fue a una audiencia en noviembre del 2024, cuando ya era ministro.

En su respuesta, Chaves minimizó los hechos por los que el exjerarca decidió apartarse de la vida política la semana anterior y más bien criticó la filtración del expediente judicial, lo cual dijo le parecía “asqueroso”.

Batalla había renunciado al cargo como ministro el pasado 31 de enero, justo en el plazo límite para que los ministros de gobierno dejen sus cargos y puedan aspirar por la Presidencia o la Vicepresidencia de la República; sin embargo, aunque figuraba como uno de los rostros del chavismo, no había llegado a ser designado como candidato oficialista.

A pesar de eso, el miércoles anterior anunció su retiro de la vida política tras conocerse la filtración del expediente judicial en el que se le acusaba por tres delitos de abuso sexual en contra de una extrabajadora de uno de sus restaurantes y a la cual había pagado ¢3 millones para que desistiera de la acusación, es decir no llegó a ser juzgado para ser declarado inocente o culpable.

Este miércoles, Chaves agregó que la diputada oficialista Paola Nájera envió consultas al Poder Judicial para conocer quiénes accedieron a los expedientes en contra de Batalla, e incluso, según agregó el ministro de Justicia, Gerald Campos, presentó una denuncia por “violaciones a la filtración de datos” ante la Oficina de Protección de Datos.

“Vean en qué torta se metieron, lo de Batalla que lo resuelva él, él está grandote que se defienda él”, agregó el presidente.

Mauricio Batalla renunció a su cargo como ministro el 31 de enero y figuraba como una de las caras del chavismo para las próximas elecciones. (Albert Marín/Renuncia de 5 ministros del gabinete.)

El exministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, quien designó a Batalla como director del Consejo Nacional de Vialidad, sostuvo la semana anterior que cuando se envió el nombre del exfuncionario a consideración para el cargo, la Dirección de Inteligencia y Seguridad no detectó las acusaciones en su contra.

Amador también criticó que ese procedimiento tampoco se siguiera cuando se decidió designar a Batalla como su sucesor, cuando él (Amador) fue destituido por Chaves en marzo del año pasado.

“Habiendo visto como en presidencia revisaban minuciosamente a través de la DIS, los antecedentes de los candidatos a altos puestos públicos. Me parece muy preocupante que hayan obviado acusaciones tan serias en su contra y aún así lo hayan nombrado ministro”, agregó.

La Nación dirigió consultas a la oficina de prensa de Casa Presidencial, desde el lunes anterior para conocer si cuando se realizó el nombramiento de Mauricio Batalla como ministro de Obras Públicas y Transportes, este le comunicó al presidente que tenía una causa penal pendiente, o si se le solicitó, como parte del proceso, informar sobre su situación judicial.

Además, se consultó a Presidencia si era labor de la DIS verificar los antecedentes de las personas seleccionadas para ocupar cargos de ministros, si esta gestión se realizó y fue comunicada al presidente. Hasta este miércoles, dicha solicitud ni siquiera ha sido respondida como recibida.