Rodrigo Chaves llegó al INS Estadio

Así Fue La Llegada De Rodrigo Chaves Al Estadio Nacional

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, llegó este viernes 8 de agosto al INS Estadio, donde se realizará el Traspaso de Poderes desde su casa en el residencial Monterán, en Guayabos de Curridabat.

La comitiva del mandatario, que salió a las 11:14 a. m., entregará la Presidencia a Laura Fernández y recibirá la juramentación como ministro de la Presidencia y de Hacienda.

La escolta presidencial llegó a las 10:50 a. m. y, tras una larga espera, se inició la coordinación de la logística correspondiente para el traslado de Chaves, el cual tuvo un atraso de 45 minutos con respecto a lo previsto.

Chaves llegó al INS Estadio a las 11:31 p.m. donde recibió la banda presidencial que entregará a la presidenta electa Laura Fernández.