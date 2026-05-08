El País

Rodrigo Chaves llegó al INS Estadio

El presidente Rodrigo Chaves será juramentado como ministro de la Presidencia y de Hacienda

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Por Julián Navarrete Silva y Juan Diego Villarreal
Así Fue La Llegada De Rodrigo Chaves Al Estadio Nacional







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Traspaso de PoderesLaura FernándezRodrigo Chaves
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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