Rige ley seca en alrededores de La Sabana por Festival de la Luz 2025; estas son las zonas y horarios

14/12/24 San José, centro tradicional festival de la Luz .Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.

El alcalde de San José, Diego Miranda, dictó una prohibición temporal de venta y consumo de bebidas alcohólicas en La Sabana durante el Festival de la Luz 2025.

La restricción se aplicará en el parque metropolitano La Sabana y sus alrededores:

Viernes 12 y domingo 14 de diciembre: prohibición desde las 8 a. m. hasta las 11:59 p. m. en el parque La Sabana.

prohibición desde las 8 a. m. hasta las 11:59 p. m. en el parque La Sabana. Sábado 13 de diciembre: prohibición de 12 a. m. a 12 a. m. Esta medida será para el parque La Sabana y sus alrededores. Además, desde avenida 9 hasta avenida 16 (norte) y calle 38 hasta calle 72, al oeste del parque.

La tradicional actividad se realizará el próximo sábado 13 de diciembre, a partir de las 6 p.m., alrededor de La Sabana. Antes, las carrozas avanzaban por Paseo Colón y avenida Segunda.

La municipalidad destacó que estas disposiciones son temporales y buscan prevenir incidentes, manteniendo un espacio seguro y familiar durante las festividades. El ayuntamiento pidió la colaboración de la ciudadanía para asegurar el éxito del evento.

El alcalde de San José, Diego Miranda, firmó el comunicado donde anuncia las medidas. (Rafael Pacheco Granados)

Según Miranda, con ese acuerdo cumple el acuerdo 19, artículo VI, de la sesión ordinaria 80 del Concejo Municipal josefino, efectuada el 11 de noviembre. Además, invocó la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico.