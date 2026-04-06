Revise aquí si tendrá cortes de luz de la CNFL este miércoles en San José, Heredia y Alajuela

Cortes de luz de la CNFL impactarán tres provincias este miércoles por mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 8 de abril de 2026 en sectores de San José, Heredia y Alajuela por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

En San José, el corte se aplicará en Pavas de forma parcial, específicamente en la urbanización Óscar Arias. La interrupción se programó de 8 a. m. a 4 p. m. debido al cambio de conductor secundario. La afectación incluye principalmente casas de habitación.

En Heredia y Alajuela, los trabajos impactarán zonas de San Antonio de Belén y sectores de Río Segundo en San Rafael de Alajuela. La suspensión también se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. y responde a labores de mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

El área intervenida comprende un amplio corredor desde la esquina noroeste de la iglesia católica de Belén, 1,8 kilómetros hacia el sur en dirección al balneario Ojo de Agua, hasta las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el restaurante Hangar 67.

Entre los puntos de referencia afectados se encuentran el Banco Nacional, el balneario Ojo de Agua, el centro comercial La Ribera, la estación de Bomberos de Costa Rica, instalaciones de DHL, centros educativos, comercios y condominios ubicados a lo largo de este trayecto.

Para más información sobre estos cortes y otras suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones