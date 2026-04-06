El País

Revise aquí si tendrá cortes de luz de la CNFL este miércoles en San José, Heredia y Alajuela

Cortes de luz de la CNFL afectarán San José y Heredia este miércoles 8 de abril del 2026 por trabajos eléctricos programados

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Por Silvia Ureña Corrales
Cortes de luz de la CNFL impactarán tres provincias este miércoles por mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
Cortes de luz de la CNFL impactarán tres provincias este miércoles por mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. (CNFL/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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