Cortes de luz en varias zonas de San José este martes 7 de abril: consulte si su comunidad está en la lista

CNFL anuncia cortes de luz el 7 de abril en Escazú, San Sebastián y Desamparados por trabajos en infraestructura eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó cortes de luz para este martes 7 de abril del 2026 en varios sectores de San José, Escazú y Desamparados. Las suspensiones obedecen a trabajos de ampliación de redes eléctricas, instalación de equipos y construcción de infraestructura.

Las interrupciones iniciarán a las 8 a. m. en todos los puntos y se extenderán hasta horas de la tarde, según la zona.

En Escazú, distrito San Antonio, el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m. El corte afectará el área ubicada 25 metros al sur del plantel de buses Tapachula. La afectación alcanza principalmente viviendas cercanas.

En el cantón Central de San José, distrito San Sebastián, sector Sagrada Familia, la suspensión será de 8 a. m. a 2 p. m. El área intervenida comprende la avenida 36, la Delegación Policial y el residencial Gracias a Dios. Entre los puntos de referencia se incluyen la Delegación de la Policía Metropolitana, el residencial y casas de habitación.

En Desamparados, distrito San Rafael Arriba, el corte se aplicará de 8 a. m. a 3 p. m. La interrupción abarca la zona franca Las Brisas y calle Arco Iris. También se verán afectados sitios como Bati Fruit, el centro educativo Manuel Ortuño Boutin, la rectificación San José y viviendas cercanas.

Los trabajos responden a proyectos de extensión de líneas eléctricas, mejoras en la red y la instalación de un reconectador para fortalecer la continuidad del servicio.

Para más información puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones