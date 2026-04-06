Cortes de luz en Heredia este lunes: este es el horario y las zonas afectadas

Vecinos de San Isidro enfrentarán cortes eléctricos el 6 de abril por trabajos de poda en la red de distribución.

Los vecinos de San Isidro de Heredia enfrentarán cortes de luz programados el próximo lunes 6 de abril del 2026. La interrupción del servicio se extenderá de 7 a. m. a 4 p. m. y responde a trabajos de poda de árboles solicitados por un contratista.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que las labores buscan prevenir fallas eléctricas y mejorar la seguridad en la red de distribución. La suspensión afectará sectores específicos de los distritos San Isidro y Concepción.

En el distrito San Isidro, la afectación se concentrará sobre calle Breña de Mora hacia el noreste. El corte avanzará por calle Chávez hasta el final de esa vía. También se incluirá el trayecto desde calle Breña de Mora en sentido noreste por calle Anonos y su conexión hacia el norte por calle Chávez.

En el distrito Concepción los cortes serán en el mismo horario, los trabajos abarcarán los mismos corredores viales. Se incluyen tramos sobre calle Breña de Mora, calle Anonos y calle Chávez, con cobertura hasta el final de estas rutas.

La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones ante la suspensión. También habilitó una plataforma para verificar afectación con el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm