El País

Cortes de luz suspenderán el servicio en zonas de San Rafael de Heredia este jueves

Vecinos de San Rafael de Heredia tendrán una suspensión eléctrica programada este 12 de marzo. Revise cuáles comunidades estarán sin servicio y el horario previsto del mantenimiento

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Uno de los medidores eléctricos que la ESPH prevé sustituir en hogares y comercios de Heredia como parte del plan de modernización hacia un sistema de medición inteligente.
Vecinos de Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, enfrentarán cortes eléctricos el 12 de marzo de 7 a. m. a 4 p. m. por mantenimiento preventivo. (ESPH/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.