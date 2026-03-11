Cortes de luz suspenderán el servicio en zonas de San Rafael de Heredia este jueves

Un total de 423 clientes enfrentarán cortes de luz el jueves 12 de marzo del 2026 en el cantón de San Rafael de Heredia, específicamente en el distrito de Los Ángeles, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.
La suspensión del servicio se extenderá de 7 a. m. a 4 p. m., según el aviso emitido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Estas labores buscan mantener un suministro eléctrico confiable y continuo para los usuarios.
Las zonas que experimentarán la interrupción incluyen:
- Residencial El Monte (El Tirol)
- Cerro Las Delicias
- Monte la Cruz
- Hacienda La Ilusión
- Sector La Lechería
- Cerro Chompipe
- Torre del ICE
- Refugio Cerro Dantas
- Universidad Whitworth
La ESPH informó que la comunicación sobre esta suspensión se realizará mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook, con el fin de alertar con antelación a los usuarios afectados.