Cortes de luz suspenderán el servicio en zonas de San Rafael de Heredia este jueves

Vecinos de Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, enfrentarán cortes eléctricos el 12 de marzo de 7 a. m. a 4 p. m. por mantenimiento preventivo.

Un total de 423 clientes enfrentarán cortes de luz el jueves 12 de marzo del 2026 en el cantón de San Rafael de Heredia, específicamente en el distrito de Los Ángeles, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se extenderá de 7 a. m. a 4 p. m., según el aviso emitido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Estas labores buscan mantener un suministro eléctrico confiable y continuo para los usuarios.

Las zonas que experimentarán la interrupción incluyen:

Residencial El Monte (El Tirol)

Cerro Las Delicias

Monte la Cruz

Hacienda La Ilusión

Sector La Lechería

Cerro Chompipe

Torre del ICE

Refugio Cerro Dantas

Universidad Whitworth

La ESPH informó que la comunicación sobre esta suspensión se realizará mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook, con el fin de alertar con antelación a los usuarios afectados.