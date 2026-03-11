El País

Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio en comunidades de Coto Brus, Upala y Quepos este jueves 12 de marzo

Vecinos de varias comunidades en Puntarenas y Alajuela tendrán suspensión temporal del servicio eléctrico este jueves 12 de marzo

Por Silvia Ureña Corrales
El préstamo obtenido por el ICE incluye un préstamo internacional por $79 millones del BID Invest y $21 millones del Climate Investment Funds para instalar 300.000 medidores inteligentes y modernizar la planta hidroeléctrica Ventanas Garita, en Alajuela.
ICE aplicará cortes de luz el 12 de marzo en Sabalito de Coto Brus, Aguas Claras de Upala y Quepos por mantenimiento eléctrico. (Grupo /Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

