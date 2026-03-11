Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio en comunidades de Coto Brus, Upala y Quepos este jueves 12 de marzo

ICE aplicará cortes de luz el 12 de marzo en Sabalito de Coto Brus, Aguas Claras de Upala y Quepos por mantenimiento eléctrico.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz programados este jueves 12 de marzo de 2026 en comunidades de Puntarenas y Alajuela. Las suspensiones responden a labores de mantenimiento en la red eléctrica y se extenderán por varias horas durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Si usted reside en estas zonas, conviene que tome previsiones ante la interrupción del servicio eléctrico.

El primer corte se realizará en el cantón de Coto Brus, en el distrito de Sabalito, provincia de Puntarenas.

El ICE suspenderá el suministro en las siguientes comunidades:

Barrio La Ceiba

La Palma

Finca La China

El corte iniciará a las 7 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

Otra afectación se registrará en Upala, distrito Aguas Claras, provincia de Alajuela.

Las localidades incluidas son:

San Isidro

Quebrada Grande

El Socorro

La interrupción del servicio eléctrico iniciará a las 8 a. m. y terminará a la 1 p. m.

En el cantón de Quepos, también en la provincia de Puntarenas, el ICE aplicará un corte en:

Valle de los Caballos

El servicio se suspenderá desde las 8 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Para consultar detalles o verificar otras suspensiones programadas, usted puede revisar el siguiente enlace oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/