Cortes de luz del ICE en Guanacaste, Limón y Alajuela este miércoles 11 de marzo

Comunidades de Guanacaste, Limón y Alajuela tendrán cortes de luz el 11 de marzo por trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz este miércoles 11 de marzo de 2026 en comunidades de Guanacaste, Limón y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Las suspensiones serán temporales y se aplicarán en horarios específicos durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Según informó la institución, los trabajos buscan mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

En Guanacaste, el cantón de Bagaces tendrá suspensión del servicio en la comunidad de Nueva Guatemala. El corte iniciará a las 7:30 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

También en Guanacaste, en el cantón de Tilarán, distrito de Arenal, se verá afectado el sector cercano a la Escuela Los Llanos. En este caso, el corte se aplicará desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En la provincia de Limón, el cantón de Pococí, distrito de Colorado, tendrá suspensión eléctrica en las comunidades de Tortuguero y Colorado. El ICE indicó que el corte iniciará a las 8 a. m. y concluirá a las 2 p. m.

Mientras tanto, en Alajuela, el cantón de Los Chiles tendrá afectación en la localidad de Delicias. La interrupción del servicio eléctrico comenzará a las 8:30 a. m. y finalizará a la 1:30 p. m.

Para conocer más detalles sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/