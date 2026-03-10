Cortes de luz del ICE en Guanacaste, Limón y Alajuela este miércoles 11 de marzo

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz este miércoles 11 de marzo de 2026 en comunidades de Guanacaste, Limón y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Las suspensiones serán temporales y se aplicarán en horarios específicos durante la mañana y primeras horas de la tarde.
Según informó la institución, los trabajos buscan mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en las zonas afectadas.
En Guanacaste, el cantón de Bagaces tendrá suspensión del servicio en la comunidad de Nueva Guatemala. El corte iniciará a las 7:30 a. m. y finalizará a la 1 p. m.
También en Guanacaste, en el cantón de Tilarán, distrito de Arenal, se verá afectado el sector cercano a la Escuela Los Llanos. En este caso, el corte se aplicará desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.
En la provincia de Limón, el cantón de Pococí, distrito de Colorado, tendrá suspensión eléctrica en las comunidades de Tortuguero y Colorado. El ICE indicó que el corte iniciará a las 8 a. m. y concluirá a las 2 p. m.
Mientras tanto, en Alajuela, el cantón de Los Chiles tendrá afectación en la localidad de Delicias. La interrupción del servicio eléctrico comenzará a las 8:30 a. m. y finalizará a la 1:30 p. m.
Para conocer más detalles sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/