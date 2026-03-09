Cortes de luz del ICE: comunidades de Limón, Guanacaste y Puntarenas tendrán suspensión del servicio este martes

20/10/2025 Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) trabajndo en tendido eléctrico, postes de alumbrado público. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará varios cortes de luz programados este martes 10 de marzo de 2026 debido a trabajos de mantenimiento en distintas comunidades de las provincias de Limón, Guanacaste y Puntarenas. Las suspensiones del servicio eléctrico se ejecutarán en horarios que van desde las 5 a. m. hasta las 3 p. m.

Las labores buscan dar mantenimiento a la red eléctrica y mejorar la continuidad del servicio en los sectores intervenidos.

Limón: trabajos en Pococí y Guácimo

En el cantón de Pococí, distrito de Roxana, el barrio Unidos tendrá corte de electricidad de 5 a. m. a 7:30 a. m.

También en Guápiles, la localidad de La Unión permanecerá sin servicio de 8 a. m. a 1 p. m.

En el cantón de Guácimo, el corte afectará Torre de Pueblo Nuevo entre 9 a. m. y 3 p. m.

Guanacaste: mantenimiento en Bagaces

En el cantón de Bagaces, el ICE realizará mantenimiento en dos sectores.

La Hornilla, complejo de pozos del ICE: de 8 a. m. a 1 p. m.

de Valle Dorado Falconia: de 8 a. m. a 2 p. m.

Puntarenas: afectaciones en Coto Brus y Esparza

En San Vito de Coto Brus, la suspensión del servicio eléctrico impactará la comunidad de Boca Limón de 7 a. m. a 1 p. m.

Mientras tanto, en el cantón de Esparza, distrito de Espíritu Santo, la zona de Mojón tendrá corte eléctrico de 8 a. m. a 3 p. m.

Para conocer más detalles sobre suspensiones programadas puede consultar: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/