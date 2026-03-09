El País

Cortes de luz de la CNFL afectarán dos zonas de San José este martes 10 de marzo

Revise las calles y horarios exactos para saber si su casa o negocio estará dentro del área afectada.

Por Silvia Ureña Corrales
Dos cortes de luz afectarán zonas de San José el 10 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL.
Dos cortes de luz afectarán zonas de San José el 10 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL. (CNFL/CNFL)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

