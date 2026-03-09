Cortes de luz de la CNFL afectarán dos zonas de San José este martes 10 de marzo

Dos cortes de luz afectarán zonas de San José el 10 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó dos suspensiones del servicio eléctrico en el cantón de Curridabat y en el distrito Catedral, en San José, para el martes 10 de marzo del 2026, debido a trabajos en la red eléctrica.

Las interrupciones se realizarán en horarios distintos y responden a labores de cambio de transformador y relocalización de postería, según el detalle técnico de la empresa.

Corte de luz en Curridabat

El primer corte afectará Sánchez de Curridabat entre 8 a. m. y 11 a. m. La CNFL ejecutará el cambio de un transformador en la zona.

La suspensión abarcará la avenida 74 frente al Complejo Forza Vital, en un sector parcial.

En el área afectada se ubican casas de habitación. El Complejo Forza Vital no forma parte del área del corte, según la programación.

Corte de luz en San José centro

Un segundo corte se realizará en el distrito Catedral–San Cayetano, también el 10 de marzo, pero entre 8 a. m. y 4 p. m.

En este caso, la CNFL ejecutará obras de construcción eléctrica para la relocalización de postería.

Los sectores incluidos son:

Del costado este del Parque San Cayetano, sobre el boulevard, acera del lado este, 200 metros al norte.

Del Colegio de Geólogos de Costa Rica, 75 metros al norte.

Del Colegio de Geólogos de Costa Rica, 25 metros al norte y 100 metros al este.

Del costado este del Parque San Cayetano, 75 metros al este.

En esta zona el corte abarcará casas de habitación y algunos comercios, entre ellos:

Corporación Espinoza

Inversiones Ferreteras Plaza González Víquez S. A.

Clean Biker

La CNFL recomienda a los vecinos tomar previsiones durante el horario indicado, ya que las interrupciones forman parte de trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica.

Para consultar otras suspensiones programadas o confirmar detalles de estos trabajos, usted puede revisar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones