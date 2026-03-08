Cortes de luz en Escazú este lunes 9 de marzo: CNFL suspenderá servicio por relocalización de postes

CNFL realizará cortes de luz en Jaboncillo de Escazú el 9 de marzo entre 8 a. m. y 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en el cantón de Escazú, San José, para el lunes 9 de marzo del 2026. La suspensión se realizará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido a trabajos de relocalización de postería en redes eléctricas.

La interrupción afectará sectores de Jaboncillo de Escazú, específicamente desde el condominio Monte Arroyo hasta el sector de Vistas del Monasterio. Estas labores forman parte de obras contratadas para la mejora y reorganización de la infraestructura eléctrica en la zona.

Durante el periodo indicado, varios complejos residenciales y puntos de referencia quedarán sin suministro eléctrico. Entre ellos se encuentran Condominio Arroyo, Lets Play, Antares, Portofino, Cerros de Marbella, Valle de Tamarindo, Condominio Altamira, Casa Catalina, Residencial Vistas de Escazú, Bel Monte, Cerros de Mayorca y Monte Plata.

También se verán impactados Chula Vista, Condominio Alta Provenza, Alta Fiori, Vista del Sol, The Rooftop House Monasterio, Villa Bonita, el tanque de AyA de El Monasterio, Condominio Santa Vista, Condominio El Monasterio y Vistas del Monasterio.

La CNFL aclaró que las viviendas ubicadas hacia el este del Condominio Vistas de Escazú y las zonas desde Terrazas de Escazú hacia el sureste no forman parte del área de interrupción.

Zonas del corte eléctrico (CNFL/Cortesía)

La institución advirtió que usuarios ubicados en zonas cercanas al área de trabajo podrían experimentar perturbaciones leves o cortes momentáneos de electricidad, incluso si no están dentro del perímetro principal de la suspensión.

La CNFL recomienda a los vecinos tomar previsiones durante el horario del corte, especialmente en el uso de equipos eléctricos o electrónicos.

Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones