Cortes de luz en Escazú este lunes 9 de marzo: CNFL suspenderá servicio por relocalización de postes

La suspensión eléctrica afectará sectores de Jaboncillo entre el condominio Monte Arroyo y Vistas del Monasterio durante ocho horas

Por Damián Arroyo C.
CNFL realizará cortes de luz en Jaboncillo de Escazú el 9 de marzo entre 8 a. m. y 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.
CNFL realizará cortes de luz en Jaboncillo de Escazú el 9 de marzo entre 8 a. m. y 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería. (CNFL/Cortesía)







