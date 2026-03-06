Cortes de luz en Curridabat este sábado: CNFL suspenderá servicio en este horario

CNFL anunció cortes de luz en Curridabat este 7 de marzo. La suspensión del servicio será de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Los vecinos de varios sectores de Curridabat, en San José, enfrentarán cortes de luz el sábado 7 de marzo de 2026, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La interrupción forma parte de un proyecto empresarial que incluye la instalación de un poste eléctrico en la zona.

La suspensión del servicio se extenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m. y afectará un sector parcial del cantón.

El área impactada se ubica desde Espartaco Perf-ex, 400 metros al noroeste sobre calle 75, hasta la urbanización París. El corte alcanzará también las calles 73, 75, 75B y 77, así como las avenidas 42, 42A, 44 y 46.

Durante ese periodo, el servicio eléctrico se suspenderá en viviendas, comercios y varios establecimientos cercanos.

Entre los puntos de referencia dentro del área afectada destacan:

Tortillas La Hacienda

Kavial

Fisiovet

Taller Coto

Hidro Centro

Simesa Sistemas

Indelsa

Predio Ride Montajes

Salón comunal de urbanización París

Industrias Elegante

Estrella del Oriente

Academia de Natación Pincalvi

Autos Algar

Claro CR Telecomunicaciones

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Curridabat

diversos talleres, empresas y casas de habitación del sector

Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones