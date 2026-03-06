Cortes de luz en Curridabat este sábado: CNFL suspenderá servicio en este horario

Los vecinos de varios sectores de Curridabat, en San José, enfrentarán cortes de luz el sábado 7 de marzo de 2026, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La interrupción forma parte de un proyecto empresarial que incluye la instalación de un poste eléctrico en la zona.
La suspensión del servicio se extenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m. y afectará un sector parcial del cantón.
El área impactada se ubica desde Espartaco Perf-ex, 400 metros al noroeste sobre calle 75, hasta la urbanización París. El corte alcanzará también las calles 73, 75, 75B y 77, así como las avenidas 42, 42A, 44 y 46.
Durante ese periodo, el servicio eléctrico se suspenderá en viviendas, comercios y varios establecimientos cercanos.
Entre los puntos de referencia dentro del área afectada destacan:
- Tortillas La Hacienda
- Kavial
- Fisiovet
- Taller Coto
- Hidro Centro
- Simesa Sistemas
- Indelsa
- Predio Ride Montajes
- Salón comunal de urbanización París
- Industrias Elegante
- Estrella del Oriente
- Academia de Natación Pincalvi
- Autos Algar
- Claro CR Telecomunicaciones
- Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Curridabat
- diversos talleres, empresas y casas de habitación del sector
Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones