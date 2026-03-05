Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Tirrases, Hatillo y Colima este viernes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará tres cortes de luz programados este viernes 6 de marzo del 2026 en distintos sectores del cantón Central de San José y en Tibás. Las suspensiones responden a trabajos técnicos en la red eléctrica como cambio de herrajes, mantenimiento preventivo y relocalización de postería.
Las interrupciones afectarán zonas específicas de Tirrases (La Colina), Hatillo centro y Colima de Tibás durante la mañana y parte de la tarde.
Tirrases, La Colina (Curridabat)
Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
Motivo: Cambio de herrajes en la red eléctrica.
El corte se aplicará a 200 metros al noroeste del restaurante Flamers Hot Grill sobre avenida 62, con afectación parcial de calle 75.
Entre los puntos de referencia del área se encuentran:
- Clínica Dental Dra. Gina Sancho
- Parque Recreativo Urbanización San Francisco
- Centro de Pinturas San José Obrero S.A.
- Asociación Iglesia Cristiana Misionera Ágape
- Claro CR Telecomunicaciones S.A.
- Asociación Hogar Infantil de Curridabat
- Lemo Sublimación y Grabado Láser
- Dr. Priale
- Flamers Hot Grill
- Viviendas del sector
Hatillo centro (San José)
Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Motivo: Mantenimiento preventivo en obras eléctricas.
La interrupción se realizará en Urbanización Belgrano, 175 metros al este de la iglesia Ciudad de Dios.
Puntos cercanos incluidos en la afectación:
- Iglesia Cristiana Ciudad de Dios
- Juzgado Contravencional del Poder Judicial
- Casas de habitación
Colima de Tibás
Horario: 8 a. m. a 10 a. m.
Motivo: Relocalización de postería eléctrica.
Los trabajos se ejecutarán frente a Plywood, en el sector de Colima.
Sitios de referencia:
- Prelob
- Viviendas cercanas
Para consultar otros cortes programados o verificar detalles del servicio, puede revisar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones