Cortes de luz de la CNFL afectarán sectores de Tirrases, Hatillo y Colima este viernes

Tres cortes de luz programados por la CNFL afectarán sectores de San José y Tibás el 6 de marzo. Revise horarios, lugares y detalles.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará tres cortes de luz programados este viernes 6 de marzo del 2026 en distintos sectores del cantón Central de San José y en Tibás. Las suspensiones responden a trabajos técnicos en la red eléctrica como cambio de herrajes, mantenimiento preventivo y relocalización de postería.

Las interrupciones afectarán zonas específicas de Tirrases (La Colina), Hatillo centro y Colima de Tibás durante la mañana y parte de la tarde.

Tirrases, La Colina (Curridabat)

Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.

Motivo: Cambio de herrajes en la red eléctrica.

El corte se aplicará a 200 metros al noroeste del restaurante Flamers Hot Grill sobre avenida 62, con afectación parcial de calle 75.

Entre los puntos de referencia del área se encuentran:

Clínica Dental Dra. Gina Sancho

Parque Recreativo Urbanización San Francisco

Centro de Pinturas San José Obrero S.A.

Asociación Iglesia Cristiana Misionera Ágape

Claro CR Telecomunicaciones S.A.

Asociación Hogar Infantil de Curridabat

Lemo Sublimación y Grabado Láser

Dr. Priale

Flamers Hot Grill

Viviendas del sector

Hatillo centro (San José)

Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Motivo: Mantenimiento preventivo en obras eléctricas.

La interrupción se realizará en Urbanización Belgrano, 175 metros al este de la iglesia Ciudad de Dios.

Puntos cercanos incluidos en la afectación:

Iglesia Cristiana Ciudad de Dios

Juzgado Contravencional del Poder Judicial

Casas de habitación

Colima de Tibás

Horario: 8 a. m. a 10 a. m.

Motivo: Relocalización de postería eléctrica.

Los trabajos se ejecutarán frente a Plywood, en el sector de Colima.

Sitios de referencia:

Prelob

Viviendas cercanas

Para consultar otros cortes programados o verificar detalles del servicio, puede revisar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones