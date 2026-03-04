El País

Cortes de luz afectarán sectores de Coronado, Calle Blancos, Curridabat y Santa Ana este jueves

Revise si su comunidad está en la lista. CNFL realizará cortes de luz programados este 5 de marzo en varios sectores de San José

Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores de la CNFL en labores de mantenimiento del tendido eléctrico hace unas semanas en San José. El inconveniente de este 13 de noviembre se concentró en distritos de esa provincia. Fotografía: Cortesía CNFL
CNFL realizará cortes de luz el 5 de marzo en Coronado, Calle Blancos, Curridabat y Santa Ana por instalación de equipos y mantenimiento.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

