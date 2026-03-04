Cortes de luz afectarán sectores de Coronado, Calle Blancos, Curridabat y Santa Ana este jueves

CNFL realizará cortes de luz el 5 de marzo en Coronado, Calle Blancos, Curridabat y Santa Ana por instalación de equipos y mantenimiento.

Varios sectores de San José tendrán cortes de luz programados el jueves 5 de marzo del 2026 debido a trabajos de instalación de transformadores, colocación de postes, extensión de líneas y poda preventiva de árboles en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio estarán a cargo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y se ejecutarán en distintos horarios según la zona. Estas labores buscan mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad del suministro.

Coronado: instalación de transformador

En San Isidro de Vázquez de Coronado, la interrupción será de 8 a. m. a 3 p. m. Los trabajos consisten en la instalación de un transformador.

El corte afectará el sector de la estación de Bomberos de Coronado a 150 metros al oeste, 100 metros al sur y 25 metros al noroeste, principalmente casas de habitación.

Calle Blancos: instalación de postes

En Calle Blancos de Goicoechea, el servicio eléctrico se suspenderá de 8 a. m. a 2 p. m. por instalación de postería.

El área afectada incluye Calle 41, detrás de Walmart de Calle Blancos, donde se ubican viviendas y comercios como Sabores Mila y AnTonant-CR.

Santa Ana: poda preventiva

En Pozos de Santa Ana, la CNFL ejecutará poda de árboles para control de vegetación en la red de distribución.

El servicio se suspenderá de 8 a. m. a 2 p. m. en Calle Miramontes, desde el condominio Almería hacia el este.

Curridabat: extensión de líneas eléctricas

Otro corte se realizará en Curridabat de 8:30 a. m. a 1 p. m. por extensión de líneas eléctricas.

La afectación abarca de Castillo de Pícolo 100 metros al norte hasta la Municipalidad de Curridabat sobre calle 93, y de Dr. Mototech 100 metros al este sobre la ruta nacional secundaria 215 hasta Bar El Prado.

Entre los sitios cercanos se encuentran Restaurant Buen Gusto, Bar Mukas, la Municipalidad de Curridabat, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, AyA, clínicas dentales, lavacar Azulado y viviendas.

Para consultar más detalles sobre las suspensiones programadas, puede revisar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones