El País

Reversibilidad en ruta 27: horarios, cierres y tramo afectado este fin de semana largo

Autoridades aplicarán carriles en un solo sentido hacia la capital y restringirán paso al Pacífico por seis horas

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Por Damián Arroyo C.
Tranquilo regreso de vacacionistas, desde el Pacifico, hacia la capital. Desde medio dia la Ruta 27 funciono solo en sentido oeste-este, razon por la cual no se vieron presas (02-01-11). Foto: Rafael Pacheco
Ruta 27 tendrá reversibilidad el 3 de mayo. Conozca horarios, cierres y tramo afectado por alto flujo vehicular. (Rafael PACHECO GRANADOS )







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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