Reversibilidad en ruta 27: horarios, cierres y tramo afectado este fin de semana largo

Ruta 27 tendrá reversibilidad el 3 de mayo. Conozca horarios, cierres y tramo afectado por alto flujo vehicular.

El domingo 3 de mayo se aplicará reversibilidad en la ruta nacional 27, entre San José y Caldera, ante el aumento previsto de tránsito por el fin de semana largo del Día Internacional de la Persona Trabajadora.

La medida permitirá que todos los carriles funcionen en un solo sentido hacia San José, con el objetivo de facilitar el regreso de vacacionistas desde el Pacífico.

El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) informó que la reversibilidad se ejecutará entre las 2 p. m. y las 6 p. m. en el tramo comprendido entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, con una extensión aproximada de 47 km.

Además, se suspenderá el tránsito hacia el Pacífico desde la 1 p. m. hasta las 7 p. m. en ese mismo sector. Esta medida busca evitar encuentros frontales y reducir el riesgo de accidentes, según las autoridades.

Según el CNC, la experiencia de años anteriores indica que una cantidad significativa de personas se desplaza hacia zonas costeras y de montaña durante este periodo.

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito estableció una velocidad máxima de 60 km/h durante la reversibilidad.

Las autoridades indicaron que esta disposición contará con señalización temporal y presencia de la Policía de Tránsito para regular el flujo vehicular.

Canales de información para usuarios

Los usuarios pueden consultar el estado de la ruta o solicitar asistencia mediante el Centro de Control de la concesionaria, al número 2588-4040.