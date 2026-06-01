Resultados Lotería Nacional hoy domingo 31 de mayo de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 31 de mayo de 2026 el sorteo ordinario número 4.903 de la Lotería Nacional de Costa Rica, en el que se repartieron premios por cientos de millones de colones.
Tercer Premio: ¢14 millones
El tercer premio de la noche fue cantado a las 7:39 p.m. Correspondió al número 68 con la serie 079, que paga ¢14 millones por entero. Los pedacitos de este premio se vendieron en Belén, en Heredia.
Segundo Premio: ¢30 millones
A las 7:50 p.m. se conoció el segundo premio del sorteo 4.903. El ganador fue el número 62 con la serie 450, con un pago de ¢30 millones por entero. Se vendió en El Guarco, en Cartago.
Premio Mayor: ¢350 millones
El premio mayor del sorteo ordinario 4.903 de la Lotería Nacional fue cantado a las 8:03 p.m. La combinación ganadora fue el número 29 con la serie 126, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.
Este premio se vendió en la web comercial de JPS.