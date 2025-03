Rescate arqueológico en Cartago: ¿por qué se recuperan objetos precolombinos antes de las construcciones?

En los últimos días fue noticia el rescate de cientos de objetos arqueológicos de lo que una vez fue una aldea precolombina en Agua Caliente de Cartago. Huesos humanos y de animales, piezas de cerámica y de piedra se recuperaron para dar paso, una vez que finalice el proceso, a la construcción de un residencial.

¿Por qué se hacen los rescates? ¿Cómo son? ¿Por qué no se deja todo en el sitio y se preserva de las construcciones?

Grettel Monge Murillo, jefa del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional (MNCR), Felipe Sol Castillo, el arqueólogo encargado del rescate y Luis Alberto Sánchez Herrera, arqueólogo fiscalizador del MNCR guiarán las respuestas.

¿Qué se sabe de los hallazgos arqueológicos en una construcción en Agua Caliente de Cartago?

No toda construcción requiere un rescate arqueológico

Lo primero que debemos entender es que este no es un caso único. En diciembre trascendió un rescate de 941 artefactos arqueológicos de una comunidad que vivió entre 300 a. C. y 300 d. C. en donde hoy se amplía la Ruta 32 a Limón.

No toda obra constructiva requiere un rescate. En obras mayores a 500 m2 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) pide un paquete de estudios de impacto ambiental. En ellos, se solicita una inspección arqueológica.

Para ello, explicó Sánchez se llena un formulario y se contrata a un arqueólogo inscrito ante Setena y ante la Comisión Arqueológica Nacional (CNA).

“El arqueólogo inspecciona el área que va a ser impactada y hace un reconocimiento. No se hacen excavaciones, es una inspección somera. Con base en eso se hacen recomendaciones. Si no hay nada, se sigue con la construcción. Pero ante la menor sospecha de algún material arqueológico se recomienda una evaluación”, explicó.

Las excavaciones se dividen en cuadrículas y según estas se van haciendo pozos para extraer el material arqueológico.

La evaluación es un proceso más complejo que implica solicitar permisos a la Comisión Arqueológica Nacional y la supervisión del MNCR. Dicho estudio sí comprende la excavación de varios pozos.

Dependiendo de lo encontrado el arqueólogo recomendará hacer el rescate de las piezas. Este fue el caso del futuro residencial en Agua Caliente. El estudio comenzó en mayo del año pasado, y la recomendación fue realizar el rescate de las osamentas y piezas encontradas.

El rescate, precisó Monge, debe contemplar absolutamente todos los objetos del lugar y cada osamenta encontrada. Esto es patrimonio nacional y no puede quedar en la obra en construcción. Una vez que finalice el rescate la construcción puede seguir.

Esta es una de las piezas de cerámica rescatadas de la construcción de un residencial en Agua Caliente de Cartago. El Museo Nacional explica su destino.

¿Por qué se hace el rescate en lugar de preservar el sitio y evitar la construcción?

Ifigenia Quintanilla, directora del MNCR, explicó que son varias las razones. Primero, se trata de una propiedad privada y hacer eso solo es viable con expropiación, “es un proceso complicado y que requiere de mucho dinero”.

“Y aunque expropiáramos tampoco tenemos garantía de que podemos proteger esos restos”, expresó.

Otra razón es que la ley permite el salvamento arqueológico: “solo con un hallazgo único y excepcional podríamos decir que no se excave”, dijo la directora.

En esa zona se han hecho ya varios rescates en otras propiedades. Además, existe la ventaja de que el Museo ya tiene resguardadas 10 hectáreas en el mismo sitio arqueológico.

Trabajo de campo en un rescate arqueológico

Monge indicó que todo el proceso de rescate debe documentarse. Por eso se toman fotografías de cada objeto en el preciso punto del hallazgo, con pizarras que detallan la fecha, el sitio arqueológico al que pertenecen y la cuadrícula en la que fueron halladas.

Esta es una de las placas con un objeto encontrado. Detalla el sitio, el número de operación (ya llevan 79 anteriores en todo Agua Caliente), el módulo y la cuadrícula, pero también el nivel de profundidad. Finalmente, se detalla la fecha del hallazgo.

“Necesitamos tener el contexto. Saber de dónde venía cada pieza, su ubicación y su relación con las demás. Esto nos va a permitir entender mejor la población de ese momento y reconstruir su historia. De nada nos sirve tener objetos sin tener contexto”, explicó.

El arqueólogo de campo contratado, en este caso, Sol, debe supervisar a todos los trabajadores y es el responsable ante la fiscalización del MNCR. Él trabaja con unas 30 personas, todas con experiencia en rescate. La manipulación de cada pieza es muy delicada, especialmente con los restos de huesos de humanos y animales.

“Ellos excavan con herramientas muy finas: palitos de madera o bambú para no dañar los huesos o los dientes”, manifestó Sol.

El trabajo de extracción y limpieza se hace con instrumentos delicados y pequeños para evitar dañar los objetos precolombinos encontrados.

Cada objeto rescatado debe anotarse en bitácora, con un código para identificar dónde se halló.

El MNCR realiza visitas cada 15 días y lleva control de lo encontrado.

“El arqueólogo es responsable de la cadena de custodia, pero el Museo fiscaliza. El arqueólogo debe vigilar que las personas sepan manipular cada objeto, pero también cuidar de posibles robos”, destacó.

Piezas precolombinas al laboratorio

Antes de analizar cada pieza arqueológica se debe eliminar la tierra, lavar y limpiar, para que pueda analizarse mejor y también para evitar una mayor proliferación de microorganismos que puedan dañar la pieza a largo plazo.

Una vez que las piezas se rescatan deben ir a un laboratorio donde se lleva no solo el registro, también se le da la limpieza y cuidado que requieren para su preservación. Es ahí donde se pueden ver cómo eran realmente los objetos, pero da mayores pistas de sus orígenes.

Allí, unas seis personas trabajan en la limpieza de los objetos, en su análisis, en sus detalles de inventario. A cada pieza se le rotula según el lugar donde fue hallada, su contexto y sus características.

La idea es que una vez que finalice este proceso puedan entregarse al MNCR con las mejores condiciones de conservación.