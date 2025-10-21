El País

Reportaje de La Nación recibe premio del INEC a ‘mejor cobertura periodística’ en datos

Por cobertura sobre aumento de las mujeres madres después de los 40 años

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La periodista Irene Rodríguez con su premio
Irene Rodríguez Salas, periodista de La Nación, obtuvo el premio al mejor reportaje con uso de datos estadísticos, otorgado por el INEC. (INEC para LN/INEC para LN)







INECpremioperiodismo de datosmujeres madres
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

