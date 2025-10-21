Reportaje de La Nación recibe premio del INEC a ‘mejor cobertura periodística’ en datos

Irene Rodríguez Salas, periodista de La Nación, obtuvo el premio al mejor reportaje con uso de datos estadísticos, otorgado por el INEC.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) otorgó a la periodista Irene Rodríguez Salas, de La Nación, el premio a “mejor cobertura periodística” por el trabajo denominado "La nueva maternidad: el fenómeno de las primerizas después de los 40 en Costa Rica“.

En ese reportaje se narro cómo las madres primerizas de 40 años se triplicaron en los últimos 25 años.

El reportaje cuenta con dos notas relacionadas: ″Ser madre a los 40 o más: desafíos, cuidados y realidades del embarazo en esta etapa" y Christy Marín, quien fue madre a los 42 años: ‘Escúchense a ustedes y no oigan presiones’

Este reconocimiento se otorga por el “destacado aporte periodístico en la generación de opinión pública sobre temas de actualidad e interés nacional con el uso de datos estadísticos oficiales. Destacando por su interés público del tema, enfoque, balance, veracidad y profundidad”, dice el certificado otorgado.

La periodista explicó cómo desarrolló su investigación: “El periodismo de datos no solo busca reflejar los números, sino también que esos datos hablen, porque detrás de cada dato hay una realidad nacional. Este caso particular, se había hablado de mujeres teniendo hijos a los 40 años o más, pero necesitaba esos datos que comprobaron la tendencia”

Agregó: “Cuando armé la base de datos y observé lo que sucedió a partir del año 2000 hasta 2024, fue ver no solo que había un aumento de mujeres mayores de 40 años; sino fue ver que las mujeres que tenían su primer hijo después de los 40 años se habían triplicado. Lo novedoso fue que el retraso de la maternidad se triplicó. No podés quedarte solo con los datos hay que ver dónde están esas mujeres y contamos con una mujer: Christy Marin”.

La periodista destacó que el INEC cuente con un sistema de datos disponible: “esto permite su análisis y creación de base de datos a partir de variables de interés; además, tener especialistas que nos guían y dicen si nuestra interpretación de datos es correcta”.

El INEC otorgó dos menciones honoríficas: a Noticias Repretel, por una nota sobre adultos mayores e impacto económico; y al programa Estado Nacional de Teletica, por un programa sobre datos en las mujeres.

Este premio se otorgó en el marco del Día Mundial de la Estadística 2025, el 20 de octubre.