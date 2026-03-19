El País

Reglamento que limita vapeadores seguirá vigente tras fallo de la Sala Constitucional

La normativa impone límites a la nicotina, prohíbe sabores atractivos y restringe la publicidad para reducir el consumo y proteger la salud pública.

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Por Yucsiany Salazar
Vapeadores, vapeo.
Las nuevas reglas buscan reducir el consumo de vapeadores, especialmente entre adolescentes, mediante restricciones en publicidad, empaques y composición. (Shutterstock )







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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