Regidores ponen en duda votos de apoyo a polémico bulevar en Heredia

La construcción de un bulevar de 400 metros de longitud entre el Banco Popular y la Universidad de las Ciencias y el Arte, en Heredia, sigue generando polémica en ese cantón. Este jueves, durante una sesión del Concejo Municipal, varios regidores de diferentes agrupaciones políticas cuestionaron las declaraciones dadas por Ángela Aguilar Vargas, alcaldesa municipal, en las que aseguró que contaba con el apoyo de cinco regidores para declarar ese proyecto como de interés público.

En una entrevista con La Nación, realizada el jueves 13 de febrero, Aguilar expresó que contaba con el apoyo de cinco de los nueve regidores para aprobar la declaratoria de interés público, un requisito esencial para avanzar con la obra.

“Hasta el día de hoy, tenemos los votos”, enfatizó la jerarca municipal.

La imagen muestra cómo quedaría, de acuerdo al diseño municipal, el nuevo bulevar de Heredia. La obra sería de 400 metros de longitud. (Municipalidad de /Cortesía para La Nación)

No obstante, durante la sesión de ese mismo día, varios regidores y síndicos pusieron en duda esas declaraciones, cuestionaron que se haga esa afirmación cuando la obra ni siquiera tiene el aval de la Comisión de Obras de la Municipalidad de Heredia y solicitaron que se comunique, por transparencia, quiénes son los cinco regidores que apoyarían el bulevar peatonal.

“Por favor, en mi caso particular, no me computen en ningún voto”, expresó Jorge Blanco Chan, regidor del Partido Progreso Social Democrático, mientras era aplaudido por el público que asistió a la sesión del Concejo Municipal.

José Daniel Berrocal, regidor del Frente Amplio, también cuestionó la existencia de los cinco votos mencionados por Aguilar y aclaró que él no ha definido su posición frente a la construcción del bulevar y que está dispuesto a escuchar a las personas a favor y en contra de la iniciativa.

Luis Williams Ovares, regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también se desmarcó del grupo de cinco regidores que apoyarían el proyecto, como afirmó la alcaldesa.

“Hemos sido claros, desde el primer momento, que oímos hablar de este tema, que lo vamos a analizar profundamente. Tengo que decirles a todos: la Unidad Social Cristiana no está en esa contabilidad”, expresó Williams mientras miraba hacia donde estaba sentada Aguilar.

Este diario le preguntó, este viernes, a la jerarca municipal quiénes son los regidores a los que ella se refirió al decir que tenía cinco votos, pero a través de su encargada de prensa contestó que no se iba a referir al tema.

Los vecinos que se oponen, argumentan, entre otras cosas, aspectos de urbanismo relacionados con la inconveniencia de construir un bulevar en un espacio donde no hay alto flujo de peatones o viviendas.

También señalan que el espacio podría ser tomado por habitantes de la calle o delincuentes, como aseguran pasa en otros bulevares del cantón.

Ignoró las preguntas

Cientos de vecinos de Heredia participaron, la noche del jueves 13 de febrero, en una reunión informativa organizada por la Municipalidad de ese cantón para dar detalles sobre el proyecto que promete un bulevar en el centro histórico.

Francini Hidalgo Trejos, una de las vecinas que representa a los pobladores que se opone al bulevar, aseveró que desean transparencia.

“Cómo es que ya tienen los cinco votos, cuando ni siquiera ha salido un dictamen de la Comisión de Obras. Entonces, cómo es que ya tienen los cinco votos, queremos transparencia y que nos digan cuáles son esos cinco votos y por qué están dando su voto si no hay un dictamen aún”, dijo Hidalgo.

En su exposición, frente a los regidores y vecinos que asistieron a la sesión del Concejo Municipal, Aguilar reiteró que el “proyecto no está escrito en piedra” y que se tienen que tomar en cuenta las observaciones de la población.

“Desde esta Administración, la intención jamás ha sido que se polarice Heredia y que se divida en un sí o un no. Por el contrario, el bulevar nació como un proyecto para unir a la familia”, mencionó.

La promesa de la alcaldesa es que el bulevar, que costaría ¢750 millones, más una inversión superior a los ¢200 millones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para cableado subterráneo, embellecería la ciudad, fomentaría la movilidad y crearía nuevos “espacios de convivencia” que mejorarían la seguridad.

Agregó que existe el compromiso de echar a andar un plan piloto en el que se cerrarán, por seis meses, los 400 metros de la avenida que ocuparía el bulevar para medir el impacto vial. Sin embargo, no se refirió a quiénes son los cinco regidores que ella mencionó.

José Daniel Berrocal, regidor del Frente Amplio, declaró que la alcaldesa debería aclarar ese punto o admitir que se equivocó al hacer esas manifestaciones.

