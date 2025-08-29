El País

Rector de la UCR vota en contra de distribución de recursos del FEES

El rector de la UCR, Carlos Araya, cuestionó la distribución del FEES aprobada por Conare y advirtió un impacto negativo en la universidad

Por Gustavo Ortega Campos

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, votó este jueves en contra de la distribución de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026, durante la sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare) que aprobó el uso de los fondos.








