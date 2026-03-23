El País

Rector de la UCR defiende pago retroactivo de ¢7.876 millones en anualidades: es el ‘efecto acumulativo de una deuda’

Carlos Araya Leandro explicó cómo una decisión suya del 2020 derivó en el reconocimiento salarial hecho ahora. Negó cualquier irregularidad e insistió en que la decisión estuvo apegada a la ley

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Por Juan Fernando Lara Salas
09 de junio del 2025. Rectoría de la UCR. 17:00 hrs. Entrevista con el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro en su despacho. El catedrático fue consultado acerca de la aprobación del nuevo esquema de salarios para puestos de confianza dentro de la institución. En la foto: La entrevista se realizó en la oficina del rector. Foto: Albert Marín .
Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, admitió que él fue quien decidió no pagar la anualidad del 2020. (Albert Marín/Entrevista con el rector de la UCR Carlos Araya Leandro.)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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