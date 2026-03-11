El País

Recibos de agua se duplican para 38.000 hogares por tarifa de ‘condominio’: esto dice el AyA

La Defensoría de los Habitantes denuncia que miles de hogares sufren cobros duplicados en sus recibos de agua tras ser clasificados como “condominios”.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Más de 4.000 personas de San Rafael de Heredia estarán sin agua potable este martes por trabajos programados de la ESPH en el tanque Brasilia.
Miles de hogares costarricenses sufren un aumento considerable en sus recibos de agua. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Recibos de aguaAyAAresepDefensoría
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.