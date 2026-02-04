Rebaja en combustibles regirá desde la madrugada de este jueves 5 de febrero

El diésel registrará la mayor rebaja del ajuste aprobado por Aresep: bajará ¢29 por litro y su nuevo precio quedará en ¢512 desde la madrugada de este jueves para todos los usuarios de ese carburante.

La rebaja en los precios de los combustibles aprobada la semana pasada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) entrará a regir desde la madrugada de este jueves 5 de febrero, tras su publicación este miércoles en el Diario Oficial de los nuevos precios.

Con el ajuste, la gasolina Súper bajará ¢10 por litro, la Regular disminuirá ¢18 y el diésel tendrá una reducción de ¢29 por litro. Además, el cilindro de gas de 25 libras —el más vendido— registrará una rebaja de ¢85.

Los nuevos precios quedan así: Súper ¢626 por litro, Regular ¢591, diésel ¢512, LPG mezcla 70-30 ¢242 por litro y el cilindro de 25 libras ¢6.794.

Aresep explicó que el cambio responde a la disminución de precios en el mercado internacional, con base en las facturas de compra de los embarques de cada producto.

También recordó que el mercado de hidrocarburos es volátil por factores como oferta y demanda, clima, geopolítica y conflictos armados.

La institución indicó que la rebaja impactará a 1,9 millones de usuarios de la flota vehicular. En el caso del gas, beneficiará al sector comercial e industrial y a los hogares, ya que el 53% de las familias lo utiliza principalmente para cocinar.