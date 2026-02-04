El País

Rebaja en combustibles regirá desde la madrugada de este jueves 5 de febrero

Rebaja aprobada por Aresep entrará a regir desde la madrugada de este jueves 5 de febrero tras su publicación este miércoles en La Gaceta

Por Juan Fernando Lara Salas
Los precios de la gasolina en Costa Rica bajaron ligeramente desde este 23 de enero. En el caso del diésel, los consumidores toparán con un ligero aumento este mes. Fotografía:
El diésel registrará la mayor rebaja del ajuste aprobado por Aresep: bajará ¢29 por litro y su nuevo precio quedará en ¢512 desde la madrugada de este jueves para todos los usuarios de ese carburante. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

