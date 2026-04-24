El País

¿Quiere vivir y trabajar en Canadá? Este programa permite aplicar sin oferta laboral previa desde Costa Rica

La categoría permite trabajar hasta 12 meses en Canadá sin oferta laboral previa para jóvenes costarricenses

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Por Jailine González Gómez
Costarricenses pueden aplicar a la visa Working Holiday 2026. Requisitos, costos, duración y proceso completo.
Costarricenses pueden aplicar a la visa Working Holiday 2026. Requisitos, costos, duración y proceso completo. (Canva stock/lucky-photographer de Getty Images/Andre Furtado de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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