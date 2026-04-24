¿Quiere vivir y trabajar en Canadá? Este programa permite aplicar sin oferta laboral previa desde Costa Rica

Canadá mantiene abierto su permiso de residencia Working Holiday, una de las rutas más buscadas por jóvenes que quieren trabajar y viajar de forma temporal en ese país. Para Costa Rica, esta modalidad permite ingresar sin una oferta laboral previa y obtener un permiso abierto de trabajo por hasta 12 meses.

La opción forma parte del programa International Experience Canada (IEC), una iniciativa dirigida a jóvenes que buscan experiencia internacional, ingresos temporales y movilidad laboral fuera de su país.

A diferencia de otras categorías del programa, Working Holiday no exige contrato firmado antes de aplicar. El permiso otorgado es abierto, lo que significa que la persona puede trabajar para distintos empleadores y en diferentes ciudades de Canadá. Esa flexibilidad la convierte en la vía más utilizada por quienes quieren combinar empleo, turismo y aprendizaje de los idiomas inglés y francés.

¿Quiénes pueden aplicar desde Costa Rica?

La visa está disponible para ciudadanos costarricenses entre 18 y 35 años inclusive. Además, se exige pasaporte vigente durante toda la estadía, un fondo mínimo de 2.500 dólares canadienses (¢835.000) para cubrir gastos iniciales, seguro médico por toda la permanencia y boleto de regreso —o dinero suficiente para comprarlo al finalizar la estancia—.

El programa también establece que la persona no debe viajar con dependientes y debe cumplir con los requisitos de admisibilidad migratoria de Canadá. El permiso, además, no puede durar más que la vigencia del pasaporte.

Aunque no existe una exigencia formal de inglés o francés para ingresar al proceso, en la práctica el acceso al empleo suele depender del manejo del idioma, especialmente fuera de trabajos temporales de temporada.

¿Cuánto cuesta y cuánto dura?

La tarifa oficial del IEC para la temporada 2026 es de 184,75 dólares canadienses (¢62.000) por participante. A esto pueden sumarse costos adicionales por biometría, exámenes médicos o documentación extra, dependiendo del perfil del solicitante y del trabajo que se pretenda realizar.

Algunos empleos, especialmente en salud, cuido de niños o atención directa al público, pueden requerir examen médico previo.

Para ciudadanos costarricenses, la categoría Working Holiday permite una estadía de hasta 12 meses.

Costa Rica también permite participar en IEC hasta dos veces, pero no en la misma categoría. Esto significa que una persona puede usar Working Holiday una vez y luego aplicar, por ejemplo, a la categoría Young Professionals, pero no repetir la misma modalidad.

¿Cómo aplicar paso a paso?

El proceso se realiza completamente en línea y comienza con la creación de un perfil en el sistema migratorio canadiense.

Paso 1: verificar elegibilidad

La persona debe ingresar a la cuenta segura de IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) y completar un cuestionario inicial sobre ciudadanía, residencia y condiciones personales.

Paso 2: completar el perfil IEC

Si cumple los requisitos, podrá llenar su perfil oficial con datos personales, información de contacto y pasaporte.

Paso 3: entrar al pool de candidatos

El perfil pasa a una bolsa de candidatos por país y categoría. Estar en este grupo no significa aprobación automática.

Paso 4: esperar una invitación

Canadá realiza rondas periódicas de invitaciones. Si el candidato es seleccionado, recibe una Invitation to Apply (ITA).

Paso 5: aceptar y enviar la solicitud

La invitación debe aceptarse en un plazo de 10 días. Después de eso, inicia la solicitud formal del permiso de trabajo.

Tiempo de respuesta

El tiempo estimado de procesamiento en 2026 es de cuatro semanas, una vez entregados todos los documentos y los datos biométricos.

Por eso, el Gobierno canadiense recomienda crear el perfil cuanto antes si la intención es viajar dentro de los próximos 12 meses.

Lo que debe considerar antes de aplicar

Uno de los errores más comunes es asumir que los 2.500 dólares canadienses (¢835.000) exigidos alcanzan para instalarse sin dificultad. En ciudades como Toronto o Vancouver, ese monto suele cubrir apenas las primeras semanas.

El costo de vida cambia de forma importante según la provincia, el tipo de empleo y el acceso a vivienda. Elegir destino implica revisar alquileres, transporte y oportunidades laborales antes de comprar el boleto.

También conviene entender que ingresar al pool (bolsa de candidatos) no garantiza una invitación. La selección depende de la cantidad de cupos disponibles y del volumen de candidatos de cada país en cada ronda.

Working Holiday tampoco funciona como una residencia permanente. Es una visa temporal, pero para muchos jóvenes se convierte en la primera puerta de entrada a experiencia laboral internacional y, en algunos casos, en el inicio de otros procesos migratorios o profesionales en Canadá.