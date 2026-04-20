El País

¿Quiere vivir y trabajar en Canadá? Así funciona el programa disponible para costarricenses en 2026

El programa abre cupos para costarricenses de 18 a 35 años con tres modalidades de trabajo en Canadá

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica participa en IEC 2026 con tres categorías. Requisitos, costos, pasos y tiempos del programa.
Costa Rica participa en IEC 2026 con tres categorías. Requisitos, costos, pasos y tiempos del programa. (Canva stock/Vladone de Getty Images/Andre Furtado de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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