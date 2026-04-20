¿Quiere vivir y trabajar en Canadá? Así funciona el programa disponible para costarricenses en 2026

Costa Rica participa en IEC 2026 con tres categorías. Requisitos, costos, pasos y tiempos del programa.

El Gobierno de Canadá abrió la temporada 2026 del programa International Experience Canada (IEC), que permite a jóvenes de Costa Rica trabajar y residir temporalmente en ese país. La iniciativa ofrece tres vías distintas de participación, con requisitos y condiciones específicas según el perfil del solicitante.

La relevancia del programa radica en que combina movilidad laboral con experiencia internacional, en un contexto donde la migración temporal calificada gana peso en la estrategia económica de varios países.

Tres categorías para aplicar

El programa se divide en tres modalidades. Cada una define el tipo de permiso de trabajo y las condiciones de empleo.

Working Holiday: Dirigida a quienes no tienen una oferta laboral previa. Permite trabajar con distintos empleadores y en varias ciudades. Otorga un permiso abierto, lo que facilita combinar empleo y turismo.

Young Professionals: Requiere una oferta de empleo antes de aplicar. El trabajo debe estar vinculado al desarrollo profesional del participante y mantenerse con un mismo empleador durante la estadía. El permiso es específico para esa empresa.

International Co-op (Internship): Orientada a estudiantes activos en educación superior. Exige una práctica profesional en Canadá como parte del plan académico. También opera con permiso ligado a un empleador específico.

Para ciudadanos costarricenses, es posible participar hasta dos veces en el programa, siempre que se elija una categoría distinta en cada ocasión.

Requisitos clave para costarricenses

El programa está disponible para personas entre 18 y 35 años. Entre las condiciones comunes destacan:

Pasaporte costarricense vigente.

Fondos mínimos de 2.500 dólares canadienses (¢835.000).

Seguro médico durante toda la estadía.

Tiquete de regreso o fondos para adquirirlo.

No viajar con dependientes.

Cumplir requisitos migratorios de admisibilidad.

En las categorías Young Professionals y Co-op, se suma la exigencia de una oferta laboral previa.

Costos y tiempos de trámite

El costo base para 2026 es de 184,75 dólares canadienses (¢62.000) por participante. Pueden existir cargos adicionales según el caso, como la recolección de los datos biométricos o exámenes médicos.

El tiempo de procesamiento estimado es de cuatro semanas, una vez entregados todos los documentos requeridos.

Duración y condiciones de estadía

Para Costa Rica, las tres categorías permiten una estadía de hasta 12 meses.

El permiso no puede exceder la vigencia del pasaporte.

Cómo aplicar paso a paso

El proceso se realiza en línea y se estructura en cinco etapas:

Crear una cuenta en el sistema del gobierno canadiense y verificar elegibilidad Completar el perfil en línea Ingresar a un “pool” o bolsa de candidatos Esperar una invitación para aplicar (ITA) Presentar la solicitud de permiso de trabajo tras recibir la invitación

El sistema funciona por rondas de invitación. Estar en el “pool” no garantiza ser seleccionado.

Cupos y dinámica para 2026

La temporada 2026 ya está abierta y acepta perfiles. Las invitaciones se envían de forma periódica según disponibilidad de espacios por país y categoría.

El programa mantiene un modelo competitivo: la cantidad de candidatos en cada “pool” incide en las probabilidades de recibir una invitación.