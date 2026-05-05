El País

¿Quiere hacer una pasantía en Canadá? Así funciona la visa para estudiantes universitarios de Costa Rica en 2026

La categoría permite a estudiantes costarricenses realizar pasantías en Canadá como parte de sus estudios

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Por Jailine González Gómez
Costarricenses puede aplicar a International Co-op 2026. Requisitos, duración, costos y proceso explicado.
Costarricenses puede aplicar a International Co-op 2026. Requisitos, duración, costos y proceso explicado. (Canva stock/MarcBruxelle de Getty Images/Narno Beats de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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