¿Quiere hacer una pasantía en Canadá? Así funciona la visa para estudiantes universitarios de Costa Rica en 2026

Canadá mantiene abierta en 2026 la categoría International Co-op (Internship), una de las tres vías del programa International Experience Canada (IEC) dirigida a estudiantes que necesitan completar una práctica profesional en el extranjero. Para Costa Rica, esta modalidad permite realizar pasantías directamente vinculadas con el plan académico.

El programa responde a una lógica distinta a otras visas laborales: no busca solo empleo temporal, sino integrar la experiencia internacional dentro del proceso formativo.

¿Qué es la visa International Co-op?

La categoría está diseñada para estudiantes matriculados en educación superior fuera de Canadá que deben cumplir una práctica como parte obligatoria de sus estudios.

El permiso de trabajo es específico para un empleador, lo que implica que la persona debe realizar la pasantía en la empresa que emite la oferta y en una ubicación determinada.

Además, el trabajo debe estar directamente relacionado con el campo de estudio del solicitante, lo que diferencia esta visa de otras opciones más flexibles dentro del programa IEC.

Las condiciones laborales —incluido si la pasantía es remunerada— dependen de la legislación de la provincia canadiense donde se realice.

¿Quiénes pueden aplicar desde Costa Rica?

La visa está disponible para ciudadanos costarricenses entre 18 y 35 años que estén matriculados en una institución de educación superior.

El solicitante debe mantenerse como estudiante durante toda la duración de la pasantía y contar con una oferta formal de práctica profesional en Canadá antes de ingresar al proceso.

También se exige pasaporte vigente, seguro médico durante la estadía, recursos económicos para cubrir gastos iniciales y cumplir con los requisitos migratorios de admisibilidad.

La práctica debe formar parte del currículo académico en Costa Rica, no ser una experiencia opcional o independiente.

Costos, duración y tiempos

La tarifa base del programa IEC para 2026 es de 184,75 dólares canadienses (¢62.000), con posibles cargos adicionales según el caso.

Para ciudadanos costarricenses, esta categoría permite una estadía de hasta 12 meses, en función de la duración de la pasantía y del programa académico.

El tiempo de procesamiento estimado es de cuatro semanas, una vez entregados los documentos completos y los datos biométricos.

¿Cómo aplicar?

El proceso inicia con la creación de un perfil en el sistema del Gobierno de Canadá. A partir de ahí, la persona debe completar un cuestionario de elegibilidad que incluye información sobre estudios, país de residencia y oferta de pasantía.

Si cumple los requisitos, puede enviar su perfil al pool (bolsa de candidatos) correspondiente a su país y categoría.

Solo quienes reciben una invitación para aplicar (ITA) pueden avanzar con la solicitud formal del permiso de trabajo.

Una vez recibida la invitación, existe un plazo limitado para aceptarla y completar el proceso.

Lo que debe considerar antes de aplicar

El principal filtro de esta categoría es académico. No basta con encontrar una práctica en Canadá: debe existir un vínculo directo con el programa de estudios y, en muchos casos, la universidad de origen debe validar esa relación.

También es clave entender que la pasantía se realiza bajo condiciones específicas del empleador y del marco legal de la provincia, lo que puede influir en aspectos como remuneración, horarios y beneficios.

La visa International Co-op no funciona como una vía de empleo general ni como una alternativa de migración permanente. Su alcance está limitado al proceso formativo, aunque para algunos estudiantes representa el primer contacto con el mercado laboral internacional.