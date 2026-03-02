¿Quiere estudiar gratis en Estados Unidos? La beca Fulbright ya abrió postulaciones y cierra este mes de marzo: conozca cómo aplicar

Profesionales costarricenses pueden optar por financiamiento para maestrías y doctorados en Estados Unidos La convocatoria prioriza áreas STEM.

El Programa Fulbright abrió la convocatoria para profesionales costarricenses que deseen cursar una maestría o un doctorado en universidades de Estados Unidos. El plazo para presentar la solicitud cierra el viernes 20 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m., hora de Washington D. C.

Las personas seleccionadas iniciarán sus estudios entre julio y setiembre de 2027.

La convocatoria se dirige a profesionales costarricenses que residan en el país. Para optar por una maestría se requiere el grado mínimo de bachillerato universitario. Para concursar por un doctorado se exige título de maestría concluido.

El programa excluye a quienes tengan ciudadanía estadounidense o mantengan trámites de residencia en ese país.

Cómo realizar la solicitud

El trámite se efectúa únicamente en la plataforma digital oficial del programa. Usted debe crear un perfil y cargar los documentos solicitados antes de la fecha límite.

En la etapa inicial se aceptan títulos y expedientes académicos en español. Si el comité selecciona su candidatura, usted deberá presentar las traducciones oficiales más adelante.

La postulación exige tres cartas de recomendación. La persona solicitante debe registrar los correos electrónicos de quienes emitirán la referencia. El sistema envía un enlace para completar el proceso de forma privada.

Requisito de idioma y áreas prioritarias

El dominio del inglés es obligatorio. Usted debe aportar una calificación vigente de exámenes como TOEFL, IELTS, Duolingo o TOEIC.

El programa da prioridad a especialidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). También destaca áreas como inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, semiconductores, enseñanza del inglés y administración pública.

No se aceptan solicitudes en las siguientes áreas:

Ciencias de la salud.

Derecho (LLM).

Maestrías en Administración de Empresas (MBA).

Artes y humanidades.

Ciencias sociales y naturales.

Desarrollo sostenible.

Condiciones del financiamiento

La beca Fulbright cubre gastos por un máximo de dos años. Si usted solicita apoyo para un doctorado, debe demostrar que dispone de fondos propios o de otras fuentes para financiar los años adicionales.

La normativa prohíbe utilizar recursos personales para complementar costos durante los primeros dos años cubiertos por la beca.

Como requisito obligatorio, la persona becada debe regresar a Costa Rica al concluir sus estudios y residir en el país durante al menos dos años.