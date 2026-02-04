El País

Becas Fulbright para estudiar en Estados Unidos ya abrieron postulaciones: así puede aplicar

El programa financia maestrías y doctorados para profesionales costarricenses. Hay tiempo de completar el formulario hasta el 20 de marzo

Por Jailine González Gómez
Costarricenses con bachillerato universitario ya pueden postularse para las becas Fulbright 2027-2028. El proceso es digital y requiere dominio del inglés.
Costarricenses con bachillerato universitario ya pueden postularse para las becas Fulbright 2027-2028. El proceso es digital y requiere dominio del inglés.







