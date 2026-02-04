Becas Fulbright para estudiar en Estados Unidos ya abrieron postulaciones: así puede aplicar

Costarricenses con bachillerato universitario ya pueden postularse para las becas Fulbright 2027-2028. El proceso es digital y requiere dominio del inglés.

El Programa Fulbright abrió el periodo de recepción de solicitudes para costarricenses interesados en cursar maestrías o doctorados en universidades de Estados Unidos. El proceso de postulación estará disponible hasta el viernes 20 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m., hora de Washington D. C.

Los beneficiarios iniciarán sus programas académicos entre los meses de julio y setiembre de 2027.

La convocatoria se dirige a profesionales costarricenses que residan en el país. Deben poseer al menos el grado de bachillerato universitario para concursar por una maestría. Quienes aspiren a un doctorado necesitan el título de maestría completo. El programa excluye a personas con ciudadanía estadounidense o con trámites de residencia en ese país.

Pasos para realizar la solicitud

El trámite se realiza de forma exclusiva en la plataforma digital oficial. Debe crear un perfil y subir los documentos requeridos antes de la fecha límite. En esta etapa inicial, se aceptan expedientes académicos y títulos en español. Si el programa lo selecciona, usted deberá presentar las traducciones oficiales posteriormente.

Además, debe incluir tres cartas de recomendación en su expediente. Para esto, registrará el correo electrónico de las personas que lo recomienda en el sistema y ellos recibirán un enlace para completar el proceso de forma privada.

Requisito de idioma y áreas de interés

El dominio del inglés es fundamental. Es requisito presentar una calificación válida de exámenes como TOEFL, IELTS, Duolingo o TOEIC.

El programa otorga prioridad a especialidades en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). También destacan los campos de inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, semiconductores, enseñanza del inglés y administración pública.

Por el contrario, el programa no considera solicitudes en las siguientes áreas:

Ciencias de la salud.

Derecho (LLM).

Maestrías en Administración de Empresas (MBA).

Artes y humanidades.

Ciencias sociales y naturales.

Desarrollo sostenible.

Condiciones del financiamiento

La beca Fulbright cubre los gastos por un plazo máximo de dos años. Si usted se postula para un doctorado, debe demostrar que cuenta con fondos propios o de otras fuentes para cubrir los años restantes de estudio. La política del programa prohíbe que los becados utilicen fondos personales para complementar los costos durante los dos primeros años.

Una condición obligatoria es el compromiso de regresar a Costa Rica al finalizar los estudios y residir en el país por un periodo mínimo de dos años.