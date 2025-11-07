¿Quiere aprender a programar gratis? Estas becas del 100% en Costa Rica están abiertas: así puede aplicar

El programa ofrece acompañamiento académico y acceso a equipos tecnológicos para las personas becadas durante los seis meses de formación. Foto: Shutterstock

Si le interesa aprender a programar y tiene entre 17 y 35 años, puede optar por una de las 60 becas completas que ofrece Forward Costa Rica para formarse como desarrollador de software.

El curso dura seis meses, es presencial y no tiene costo. Además, el programa incluye acompañamiento académico, uso de equipo tecnológico y apoyo para la inserción laboral en empresas del sector.

Pueden postularse personas residentes en Puntarenas o Desamparados, que cuenten con bachillerato concluido y tengan disponibilidad de tiempo completo para asistir a las clases de lunes a viernes.

No es obligatorio tener experiencia previa en programación, aunque se considera deseable contar con conocimientos básicos de computación.

Las 60 plazas se repartiran en 30 becas para Chacarita de Puntarenas y 30 becas para San Rafael Abajo de Desamparados.

El programa iniciará el 12 de enero de 2026 y requiere disponibilidad de tiempo completo, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Esto significa que está dirigido a personas que puedan dedicar esas horas al estudio.

Durante el programa, las jovenes participantes aprenderán a desarrollar páginas y aplicaciones web (perfil Full Stack), trabajar en equipos de tecnología y prepararse para procesos de reclutamiento, incluyendo entrevistas y presentación de proyectos.

Al finalizar, quienes concluyan la formación tendrán acceso a una red de empresas aliadas que buscan contratar talento joven en el sector tecnológico.

¿Cómo aplicar? (paso a paso)

Ingresar a www.fwdcostarica.com Llenar el formulario de inscripción. Esperar la llamada para entrevista. Presentar una prueba y participar en una visita o inducción presencial.

La convocatoria cierra el 12 de noviembre.